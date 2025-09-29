롯데몰 웨스트레이크 하노이, 2년 만에 누적 매출 6천억원

롯데쇼핑은 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 개점 2년 만에 누적 매출 6천억원 돌파를 앞두고 있다고 29일 밝혔다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이는 개점 1년 차였던 지난해 말 누적 매출 3천억원, 올 상반기에는 누적 매출 5천억원을 넘기며 초고속 성장을 거듭했다. 지난달까지 누적 방문객도 하노이 인구의 3배에 달하는 2천500만명을 돌파하며, 개점 2년만에 하루 평균 5만명이 찾았다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이는 2023년 9월 22일 하노이의 부촌인 서호 지역에 공식 개점한 초대형 복합 상업 단지로, 지난달까지 초단기 누적 매출 5천700억원을 달성했다. 롯데쇼핑은 내년 말에는 누적 매출 1조원 달성도 가능하다고 기대하고 있다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이 전경. (제공=롯데쇼핑)

롯데몰 웨스트레이크 하노이의 성공 기저에는 ‘콘텐츠 기획력’이 있다는 설명이다. 자라, 유니클로, 무지, 풀앤베어, 마시모두띠 등 5대 SPA 브랜드를 모두 보유하고 있는 쇼핑몰은 현지에서 롯데몰이 유일하다.

개점 초기 52개였던 상권 최초 매장은 현재 64개까지 확대됐다. 전체 230여 브랜드 중 상권 최초 브랜드 구성비는 30%에 이른다.

여기에 프리미엄 브랜드의 신제품 최초 공개 행사 등 단독 팝업 등을 잇달아 유치하며, 유행을 앞서 가늠할 수 있는 트렌드 척도로 기능하고 있다는 분석이다. 실제 지난해에는 50회, 올해는 8월까지 70회의 팝업을 개최하는 등 현재까지 누적 150회 가량의 팝업을 열었다.

고객 저변이 크게 확대되면서 롯데백화점이 보유한 ‘우수 고객 관리 노하우의 현지화’에도 역량을 집중하고 있다. 개점 초기부터 운영을 시작한 롯데백화점의 VIP제도인 ‘에비뉴엘’ 제도는 현지 실정에 맞게 지속 업그레이드하고 있다.

내년 3년차를 맞는 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 높아진 현지 위상에 걸맞게, 전체 매장의 약 20% 가량을 새단장 한다.

관련기사

인기 매장을 글로벌 수준의 플래그십 매장으로 격상하고 상권 최초의 글로벌 럭셔리 및 컨템포러리 브랜드 도입을 위한 공간 조성에 나선다. 이 밖에도 베트남 사업 확장을 위한 신규 부지 물색 등 추가 출점을 위한 다각적인 검토도 지속할 방침이다.

김준영 롯데백화점 해외사업부문장은 “롯데몰 웨스트레이크 하노이는 롯데쇼핑의 해외 사업 역량을 전 세계에 증명한 성공 사례”라며 “고객과 지역사회, 파트너사와 임직원이 합심해 앞으로도 압도적인 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 세계적 복합몰로 진화, 성장해 나갈 것”이라고 말했다.