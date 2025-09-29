ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI페스타
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2025/09/29 09:27
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 승진 ▲서울지방공정거래사무소 소비자과장 김진업
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
공정거래위원회
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
[ZD브리핑] 국민 모두가 참여하는 ‘AI 진흥주간’ 열린다
우체국 금융서비스 정상화...인터넷뱅킹·체크카드 재개
[단독] 정보협박범 '킬린', 토목업체 유신 내부 데이터 공개
'이진숙 임기 종료' 방통위 폐지법, 국회 본회의 통과
ZDNet Power Center