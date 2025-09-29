中, 배터리 특허 물량공세…'알짜'는 한·일 업체 앞서

29일 시장조사업체 SNE리서치는 ‘2025 리튬이차전지 핵심 특허분석: NCM 양극소재’ 보고서를 이달 발간했다고 밝혔다.
보고서에 따르면 올해 기준 중국의 특허 건수가 전체 44%에 달하는 3천935건으로, 글로벌 시장에서 특허 수로는 압도적인 우위를 보였다.
유럽은 12%인 666건, 미국은 12%인 1천109건, 일본은 16%인 1천390건으로 조사됐다. 한국은 11%인 1천130건을 기록했다.
관련기사
- 1~7월 전기차 음극재 적재량 전년비 38.4%↑ …中 성장 주도2025.09.09
- 올 상반기 전기차 분리막 50% 성장…中 점유율 90%2025.08.13
- 상반기 非중국 전기차 시장 'K배터리' 점유율 37.5%…전년비 하락2025.08.06
- K배터리, '실리콘 음극재' 특허 질적 경쟁 우위…中은 출원량 압도2025.07.14
SNE리서치는 특허 피인용 횟수 20건 이상으로 살펴본 '유효특허' 출원 수를 보면, 한국과 일본 기업들의 경쟁력이 두드러진다고 짚었다.
이 기준 유효특허 출원 수 상위 업체를 보면 삼성SDI가 23건, AGC SEIMI 케미컬이 19건, LG화학이 17건, 미쯔비시가 11건으로 분석됐다. 그 다음으로는 JX NIPPON Mining(8건), HITACHI(7건) 등이 다수 출원인으로 집계됐다.