W쇼핑, 제5기 시청자위원회 출범

W쇼핑(대표 방선홍)은 지난 25일 본사 대회의실에서 제5기 시청자위원회 발족식을 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 발족식에서는 W쇼핑의 기업 비전과 시청자위원회 운영 방안이 소개되었으며, 시청자 권익 증진과 소비자 의견 반영을 위한 자유로운 논의의 장이 마련됐다.

제5기 W쇼핑 시청자위원회는 김선영 홍익대학교 대학원 교수를 위원장으로, 임은경 녹색소비자연대 이사를 부위원장으로 선임했으며, 김영석 법무법인(유) 태평양 변호사, 김지웅 성균관대학교 교수, 박석철 컬쳐미디어랩 전문위원, 박원근 한국지능형사물인터넷협회 본부장, 손민원 사단법인 사람사이로 이사, 이동열 국립공주대학교 교수, 주해인 법무법인(유) 세종 변호사, 편민수 홍익노무법인 공인노무사 등 각계 전문가 총 10명의 사외인사로 구성했다.

관련기사

W쇼핑 제5기 시청자위원회 발족식

이날 위촉된 시청자위원들은 앞으로 2년간 매월 1회 이상 정기회의를 통해 방송 편성에 관한 의견 제시 또는 시정요구, 자체심의규정 및 방송 프로그램 내용에 대한 의견 제시, 시청자의 권익보호와 구제 활동 등을 수행할 예정이며, 임기는 2027년 8월까지이다.

W쇼핑 관계자는 “W쇼핑은 작지만 강한, 소비자 중심의 기업으로 자리매김하기 위해 끊임없이 노력하고 있다”고 소개하며 “각계 전문가분들로 구성된 이번 제5기 W쇼핑 시청자위원분들의 의견을 경영 전반에 적극 반영해, 공적 책임을 다하기 위해 노력할 것” 이라고 말했다.