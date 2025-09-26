전 세계 기업 10곳 중 9곳 "핵심 업무에 AI 통합"…고민은?

전 세계 대부분의 기업들이 핵심 업무에 인공지능(AI)을 일부 혹은 완전 통합하는데 속도를 높이고 있는 것으로 나타났다. AI를 통해 성과를 내기 위해 생성형, 딥러닝, 에이전틱, 예측형 등 다양한 AI를 활용하고 있는 상태지만, 투자수익률(ROI)에 대해선 고민이 많은 것으로 드러났다.

26일 클라우데라가 전 세계 IT 리더 1천574명을 대상으로 진행한 'AI의 진화 : 기업용 AI와 데이터 아키텍처의 현황' 보고서에 따르면, 96%는 핵심 비즈니스에 AI를 잘 활용하고 있다고 답변했다. 이는 지난해 88%에서 증가한 수치로, AI가 실험 단계를 넘어 핵심 프로세스와 워크플로우에 통합됐다는 점을 시사했다. 국내에서도 55%가 이처럼 답했다.

응답자 10명 중 7명은 AI 이니셔티브에서 상당한 성공을 거뒀다고 평가했다. 아직 성과를 보지 못한 응답자는 1%에 불과했다. 국내에선 57%의 기업이 측정가능한 비즈니스 가치를 AI를 통해 실현 중이라고 답했다.

찰스 샌즈버리 클라우데라 CEO가 7일 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 열린 '이볼브25 싱가포르(Evolve25 Singapore)'에 참여했다. (사진=클라우데라)

기업은 AI 성과를 달성하기 위해 생성형(60%), 딥러닝(53%), 예측형(50%) 등 다양한 AI를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 국내에서는 예측형(56%), 딥러닝(51%), 분류(49%), 생성형(49%) 에이전틱(45%) 순으로 조사됐다.

기업의 데이터 접근 방식의 변화로 AI 포트폴리오 다각화에 대한 확신 또한 높아진 것으로 평가됐다. IT 리더의 67%는 1년 전보다 AI 에이전트와 같은 새로운 형태의 AI를 관리할 준비가 더 잘 돼 있다고 답했다. 국내에서는 응답자의 76%가 AI를 관리할 준비가 돼 있다고 답했다.

보고서는 클라우드 활용에 대한 내용도 담았다. 기업 데이터가 어디에 저장돼 있는지 묻는 질문에 응답자의 ▲63%는 프라이빗 클라우드 ▲52%는 퍼블릭 클라우드 ▲42%는 데이터 웨어하우스에 저장돼 있다고 답했다. 국내에서는 ▲프라이빗 클라우드(55%) ▲퍼블릭 클라우드(51%) ▲온프레미스 분산(48%)으로 나타났다.

하이브리드 데이터 아키텍처가 표준으로 자리잡으면서 기업들은 클라우드 및 온프레미스 환경에서 AI를 관리할 수 있는 유연성을 확보한 것으로 분석됐다. 하이브리드 접근 방식의 가장 큰 장점에 대해서 응답자들은 보안(62%), 데이터 관리(55%), 데이터 분석(54%)을 꼽았다.

하지만 AI의 잠재력과 ROI는 여전히 해결해야 할 과제다. 24%의 기업은 기업 문화가 데이터 중심적이라고 답했으며 이는 작년 17%에서 증가한 수치다.

AI 워크로드 지원에서 가장 큰 기술적 한계로는 데이터 통합(37%), 스토리지 성능(17%), 컴퓨팅 성능(17%) 등으로 나타났다. 데이터 접근성 또한 큰 장애물로 나타났는데 전체 기업의 9%만이 모든 데이터를 AI 이니셔티브에 활용할 수 있다고 답했다. 38%는 대부분의 데이터에 접근할 수 있다고 주장했다.

AI 통합 과정에는 보안 문제도 수반되는 것으로 나타났다. 응답자의 48%는 무단 데이터 접근, 43%는 안전하지 않는 타사 AI 도구 사용에 대한 우려를 표명했다.

하지만 이러한 우려에도 기업들은 AI 활용에 대한 자신감을 보였다. 응답자의 ▲24%는 AI 시스템에서 사용되는 데이터 보안 능력에 대해 매우 확신한다고 답했고 ▲53%는 매우 확신하며 ▲19%는 어느 정도 확신한다고 답했다.

관련기사

세르지오 가고 클라우데라 CTO는 "AI는 단 1년 만에 시급하고 중요한 전략 과제가 됐다"며 "이는 기업의 운영 방식을 바꾸고 기업간 경쟁 법칙을 재정의하고 있지만 많은 기업이 개념 증명 단계(PoC)에 머물러 있고, 보안, 규정 준수, 데이터 활용과 관련한 과제에 직면하고 있다"고 짚었다.

이어 "우리는 퍼블릭, 프라이빗 클라우드와 온프레미스 등 모든 데이터 위치에서 AI를 구현하고 데이터 거버넌스, 계보, 신뢰를 보장한다"며 "프라이빗 AI와 안전한 그래픽처리장치(GPU) 가속 등 혁신 기술을 통해 기업이 데이터에서 인사이트를 확보하고 신규 도입을 가속할 수 있도록 완벽한 제어력과 자신감을 제공한다"고 덧붙였다.