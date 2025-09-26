조직 DNA 읽는 ‘진단 솔루션’ 뜬다

매년 돌아오는 4분기는 1년간의 성과를 점검하고 다가오는 새로운 한 해를 준비하는 시기로, 대부분의 기업이 내년도 사업계획과 HR 전략을 수립한다. 채용 계획, 인력 재배치, 조직문화 개선 등 핵심 과제는 모두 조직과 구성원을 어떻게 운영하느냐에 달려 있다. 그러나 많은 기업들이 여전히 단기 성과 중심의 운영에 치우치면서, 내부의 구조적 문제를 충분히 살피지 못해 전략 실행 과정에서 어려움에 직면하는 경우가 적지 않다.

이런 배경 속에서 최근 HR 업계는 데이터 기반의 조직 진단을 HR 전략의 출발점으로 삼는 흐름에 주목하고 있다. 단순한 설문조사에서 더 나아가, 업무 몰입도나 조직 내 소통 방식, 리더십 스타일 등 조직의 DNA를 정량화해 분석하는 체계로 전환하려는 움직임이다.

데이터 기반 조직 진단에서 행동 변화까지… 전략 실행력을 높이는 HR 솔루션

데이터 기반 조직 진단 솔루션 ‘팀인사이드’는 조직의 특성을 입체적으로 파악해 HR 전략 수립에 활용할 수 있는 인사이트를 제공한다.

스펙터는 이런 흐름에 맞춰 조직의 특성을 진단하고 개선 방향을 객관적으로 제시하는 ‘팀인사이드’와, 진단 결과를 행동 변화로 확장하는 ‘HR 레크레이션’을 결합한 조직진단 솔루션을 제안한다.

팀인사이드는 단순히 점수화된 지표가 아닌, 구성원의 실제 업무 방식에 대한 데이터를 토대로 조직의 DNA를 귀납적으로 분석한다. 개인, 리더, 조직을 각각 분석한 보고서를 통해 문제의 현상뿐 아니라 그 원인까지 짚어내고, HR 담당자가 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 깊이 있는 인사이트를 제공한다. 특히 질문을 조직 특성에 맞게 커스터마이징할 수 있어, 일반화된 진단 도구가 놓치기 쉬운 각 조직의 고유한 과제를 명확히 드러낼 수 있다.

실제 팀인사이드를 도입한 기업의 HR 담당자는 “현상만 파악할 수 있었던 기존의 조직문화 진단 방식과 달리, 조직을 구성하는 개개인의 일하는 방식을 출발점으로 삼아 조직 전체의 특성을 다각도로 분석할 수 있었다”고 말했다. 이어 “그 결과 기존 설문조사에서 드러나지 않았던 요소들을 발견했고, 이를 기반으로 임원 워크숍에서 구체적인 개선 방향을 공유할 수 있었다”고 덧붙였다.

나아가 진단 이후에는 HR 레크레이션을 활용해 진단에서 도출된 조직 성향과 과제를 체험형 프로그램으로 연결할 수 있다. 90만 건 이상의 데이터를 기반으로 개발된 성향 키워드를 매개로 구성원들이 서로의 업무 방식을 공유하며, 원활한 소통과 협력 방식을 익히고 공동의 목표를 향해 함께 나아가는 경험을 쌓을 수 있다.

특히 HR 레크레이션은 단순히 정해진 프로그램을 제공하는 것이 아니라, 사전에 조직이 필요로 하는 목적을 파악하고 이에 맞는 주제와 질문으로 프로그램을 설계할 수 있다. 이는 단순한 친목 활동이 아닌, 조직의 일하는 방식을 정의하고 실행 가능한 협업 문화를 체득하도록 설계돼 있다는 점에서 차별화된다.

직원 경험 데이터를 활용한 조직 진단… 운영 전반의 개선 방향 도출

‘HR 레크레이션’은 성향 키워드를 활용해 서로의 업무 방식에 대한 이해도를 높이며, 건강한 조직문화 형성에 도움을 준다.

조직 진단은 이제 단순한 만족도 조사나 정성적 평가의 수준을 넘어, 점차 데이터 기반의 HR 관리 체계로 자리잡고 있다. KPMG의 보고서에서 기업 내 HR 조직의 절반 이상(56%)이 기술 투자 목적을 ‘데이터 분석 역량 강화’로 꼽을 만큼, 데이터 분석은 HR 운영의 핵심 자원으로 자리 잡았다.

기업들은 구체적인 핵심 지표를 수치화해 문제의 본질을 파악하고, 실행 가능한 개선책을 모색하고 있다. 이런 변화는 HR 전략을 일회성 연간 계획이 아닌, 기업 경쟁력과 직결되는 상시 관리 프로세스로 격상시키고 있다.

특히 대기업을 중심으로 직원 경험(EX) 데이터를 정기적으로 조사해 수집·분석하고, 이를 토대로 조직 운영 전반의 개선 방향을 도출하고 있다. 아울러 데이터 기반의 인사관리 조직을 신설해 업무 방식, 리더십 영향력, 조직 신뢰 수준 등 구체적인 지표로 조직 문화를 체계적으로 진단하고 개선에 활용하는 사례도 늘고 있다.

관련기사

국제 학술 연구에서도 HR 분석이 운영 효율성은 물론 전략적 의사결정과 비즈니스 성과에 직접적인 영향을 미칠 것이라고 전망하는 만큼, 이러한 움직임은 기업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 동력으로 자리매김하고 있다.

윤경욱 스펙터 대표는 “데이터 기반의 조직 진단을 통해 실행력 있는 HR 전략을 필요로 하는 기업들에게 스펙터가 좋은 솔루션이 될 것"이라며 “팀인사이드와 HR 레크레이션은 객관적인 조직 진단과 실질적인 행동 변화를 아우르는 유기적인 솔루션으로, 기업이 단기 성과에 그치지 않고 장기적 경쟁력을 확보하도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다”고 말했다.