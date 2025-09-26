퀄컴·휴메인, '에이전틱 AI' 혁신 위해 손잡았다

[하와이(미국)=장경윤 기자] 퀄컴과 휴메인(Humain)이 기업(엔터프라이즈)용 AI의 시장의 판도를 바꾸기 위해 손을 잡았다. 휴메인의 소프트웨어와 퀄컴의 하드웨어 기술을 결합해 효율적이면서도 통합적인 '에이전틱 AI'를 구현하는 것이 핵심이다. 특히 양사의 협업은 '하이브리드 AI'를 중심으로 전개될 전망이다.

크리스티아노 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)는 25일(한국시간 26일) 미국 하와이에서 열린 '스냅드래곤 서밋 2025' 행사에서 타레크 아민 휴메인 CEO와의 대담을 진행했다.

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO(좌측)와 타레크 아민 휴메인 CEO가 '스냅드래곤 서밋'에서 대담을 진행하고 있다(사진=장경윤 기자)

이날 휴메인은 에이전틱 AI 기능을 지원하는 차세대 AI PC '호라이즌 프로(Horizon Pro)를 발표했다. 에이전틱 AI는 사용자의 최소한의 개입만으로도 AI가 목표 설정부터 계획 수립, 작업, 결과 학습 등 전 과정을 스스로 수행하는 기술을 뜻한다.

휴메인은 에이전틱 AI를 구현할 핵심 운영체제인 '휴메인 원(One)'을 자체 개발했다. 휴메인 원은 사용자의 니즈를 예측하고 의사결정을 도와주는 적응형 인터페이스를 통해 엔터프라이즈 운영 전반을 돕는다. 특히 법무, 재무, 조달 등 기존 개별적으로 운영돼 온 솔루션을 하나로 통합한 것이 특징이다.

타레크 아민 휴메인 CEO는 "예를 들어 과거에는 급여 지급을 위해 ERP 시스템과 엑셀, 은행 포털, 급여 지급, 사후 감사 등의 복잡한 과정을 거쳤다"며 "반면 휴메인 원에서는 급여 이체만 명령하면 전 과정이 자동으로 처리된다. 예전에는 11명이 필요했던 HR 부서를 한명과 AI 비서만으로 운영할 수 있다"고 설명했다.



해당 기능이 온디바이스 AI에서 구현된다는 것도 장점이다. 온디바이스 AI는 기기 스스로 AI 기능을 수행하는 기술로, 클라우드를 거치지 않기 때문에 개인정보 보안에 유리하다. 데이터 처리의 효율성 및 속도도 향상된다.

호라이즌 프로는 퀄컴의 고성능 PC 프로세서인 '스냅드래곤 X 엘리트' 시리즈를 기반으로 한다. 특히 초고성능을 지원하는 울트라 모델의 경우, 퀄컴이 올해 서밋에서 공개한 최신형 칩인 '스냅드래곤 X2 엘리트'를 채용했다.

타레크 아민 휴메인 CEO는 "퀄컴은 우리의 아이디어를 받아줄 수 있는 몇 안되는 회사 중 하나로, 호라이즌 프로 역시 퀄컴 엔지니어들과 9개월간 공동 개발해 왔다"며 "퀄컴의 스냅드래곤 X2 엘리트를 특히나 더 좋아한다"고 강조했다.

양사 주요 임원진은 하이브리드 AI의 중요성에 대해서도 뜻을 같이했다. 특정 업무의 경우 클라우드 기반의 방대한 데이터 처리가 필요하기 때문에, 클라우드와 온디바이스를 오가는 하이브리드 AI 운용이 필요하다.

관련기사

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO는 "기기에서 300억~400억 파라미터 모델을 실현할 수 있다면 대부분의 엔터프라이즈 운영은 기기만으로 해결이 가능하고, 부족한 부분만 클라우드로 보완하면 된다"며 "이것이 업계가 필요로 하는 조화고, 퀄컴과 휴메인이 함께 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

타레크 아민 휴메인 CEO는 "동의한다. 대규모 모델도 가치가 있지만 특정 분야에 특화된 소규모언어모델(SLM)이 더 절실하다"며 "우리는 기기 자체에서 실행하고, 필요한 경우만 클라우드와 연동하는 하이브리드 AI 구조를 만들고 있다"고 응답했다.