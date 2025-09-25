중소벤처 R&D 2조대로..."기업이 위원 평가" 혁신방안도 마련

중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 25일 딥테크 혁신기업 엔도로보틱스에서 '중소벤처 R&D 혁신방안'을 발표했다.

엔도로보틱스는 기존 내시경 장비에 부착가능한 수술 보조 로봇 기술을 개발, 미국 스탠포드 등과 협력해 글로벌 의료기기 시장 진출을 추진하고 있다. 작년에 딥테크챌린지프로젝트에 선정됐고 누적투자 170억원을 기록했다.

이번 R&D 혁신방안은 시장에 빠르게 대응하는 강한 중소기업을 육성하는 것을 목표로, 중소기업의 경제적 성과로 연결되는 ‘돈이 되는 R&D’에 집중 투자하는 방향으로 마련됐다. 이를 위해 중기부는 내년 중소벤처 R&D 정부 예산안을 역대 최대규모인 2.2조원으로 편성했다. 올해(1.5조원)보다 7천억 많은 액수다.

주요내용은 다음과 같다.

1. 팁스(TIPS) 방식 R&D 확대 및 고도화:1.1조원

정부안 기준 올해 6412억원에서 내년에 1조 1064억원으로 4652억원(72.6%) 늘어난다. 민간 벤처캐피탈이 먼저 투자하는 ‘팁스방식 R&D’는 기존의 창업지원 중심에서, 성장(스케일업)과 글로벌진출까지 성장 전주기 지원체계로 확대한다.

스타트업의 성장을 지원하는 ‘스케일업 팁스 R&D’의 신규과제는 올해 152개에서 내년 300개로 지원규모가 약 2배로 늘어나고, 과제별 지원규모도 기존 12억원에서 최대 30억원까지 상향된다. 또 ‘글로벌 팁스 R&D’를 신설해 4년간 최대 60억원까지 지원한다.

딥테크 등 첨단 전략분야는 과제기획 단계를 강화하고, 당초 계획된 R&D 목표를 기술과 시장변화에 따라 변경할 수 있는 ‘무빙타겟’ 방식을 도입한다. 이를 위해 전문가(PM)를 중심으로 기업의 R&D 수행과정을 밀착지원하는 등 특화 지원체계로 운영한다.

특히, 중기부 R&D 중 최대규모인 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)를 통해 생태계 혁신을 위해 다수 기업이 참여하는 대규모 프로젝트에 4년간 최대 200억원까지 지원한다.

2. 기술사업화 촉진프로그램(한국형 STTR 등) 신설 : 2천억원

대학·출연연 등의 공공기술이 중소기업의 경제적 성과 창출로 연결되도록 ‘민관공동 기술사업화 R&D’, 일명 한국형 STTR을 신설한다. 미국 공공기관의 기술이전 및 사업화 프로그램인 STTR 제도를 벤치마킹한 것으로, 기술·시장성을 우선 검증하고, R&D 수행 후 R&D 성과가 우수한 과제에 투·융자, 수출, 마케팅 등 후속사업화까지 맞춤형으로 지원하는 3단계 지원체계로 운영한다. 미국 STTR은 R&D 예산규모 10억달러 이상인 연방부처·기관에 중소기업 기술이전·사업화 지원을 의무화하는 제도로 ‘기술·시장성 사전검증 → R&D → 사업화’의 3단계로 운영한다.

또 R&D 이후 사업화를 위한 ‘기술사업화 패키지 사업’도 신설한다. 이 사업은 각 부처의 정부 R&D에서 우수한 성과를 거둔 중소기업을 대상으로 하며, 사업화 전담기관이 주치의 방식으로 사업화 프로그램을 처방한 후, 투·융자, 정책자금, 수출, 마케팅, 인증 등을 메뉴판식으로 맞춤 지원한다.

기술사업화 촉진을 위해 기업이 아닌, 기술과 R&D 프로젝트 중심으로 가치평가를 하고 보증을 하는 R&D 사업화 보증도 신설해 3100억원의 보증을 공급할 예정이다.

3. 분야별 전략적 R&D 지원

국가 전략적으로 중요한 지역 주력산업, AI·바이오·탄소중립 등은 별도의 트랙을 만들어 지원한다. 지역 주력산업 육성 969억원, 중소기업의 AI 활용·확산 450억원, 바이오-AI 벤처와 제약기업간 협업형 공동 R&D에 118억원이 지원될 예정이며, 글로벌 탄소규제 대응은 예비타당성 조사를 진행 중이다.

4. 중소기업 R&D 지원체계 개선

중소기업 R&D 지원체계도 수요자 중심으로 전환한다. 기업 정보를 바탕으로 신청 가능한 사업과 신청에 필요한 사항을 맞춤형으로 안내하는 챗봇, 사업계획서 작성을 보조하는 AI모델이 도입돼 기업의 행정부담을 낮출 계획이다.

특히, 현재 최대 20종에 달하는 서류는 신청단계에서는 평가에 필요한 최소서류만 제출하고, 선정 이후 필요한 서류를 행정정보망 등과 연계해 사후 확인 및 제출하는 방식으로 변경한다. 이렇게 변경할 경우, 기술혁신개발사업의 경우 제출 서류가 12종에서 4종으로 대폭 간소화된다.

또한, 평가의 전문성과 공정성을 높이기 위해 전문 평가위원 풀을 3만명으로 늘리고, 기업이 평가위원을 평가하는 ‘역평가제도’도 확대 적용, 평가위원으로 부적합한 전문가는 중소기업 지원사업 전반에서 제외할 방침이다.

한성숙 장관은 “R&D 지원은 기업 혁신성과 생산성을 높이는 최고 기업 정책”이라면서 “미래 먹거리를 발굴하고 국가 경쟁력을 한 단계 끌어올리기 위해서는 돈이 되는 R&D, 시장의 선택을 받는 기술을 집중 지원해야 하며, 이를 위해 R&D지원 정책을 대폭 개편했다”고 강조했다.

이어진 현장간담회에서는 “정부가 고심한 정책이 현장에서 제대로 작동하기 위해서는 ‘디테일’을 놓치면 안된다”고 말하며 “시행착오를 최소화하고, 정책의 효과가 신속히 나타날 수 있도록 쓴소리를 아끼지 말아달라”고 당부했다.