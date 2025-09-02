아폴론, 중기부 ‘글로벌협력형 R&D 과제’ 최종 선정…3년간 15억원 지원

아폴론이 중소벤처기업부의 ‘글로벌협력형 R&D 과제’에 최종 선정됐다.

이번 과제를 통해 아폴론은 미국 MIT와 함께 차세대 비침습 연속혈당측정기를 개발하고, 임상적 유효성을 검증할 계획이다.

글로벌협력형 R&D는 국내 중소벤처기업이 해외 선도 연구기관과 공동 연구개발을 수행해 글로벌 기술 경쟁력을 확보하고 해외시장 진출을 가속화하도록 지원하는 신규 프로그램이다. 이번 과제에는 3년간 총 15억원이 지원되며, 2025년에는 총 49개 과제가 선정됐다.

아폴론은 이번 연구에서 ▲라만 분광 기반 포도당 특이적 소형 광학계 개발 ▲신호대잡음비(SNR) 향상을 위한 소신호 증폭기 개발 ▲시스템 통합용 구동 하드웨어 개발 ▲장치 유효성 검증을 추진한다.

2024 Apollon+MIT(제공=아폴론)

글로벌 파트너로는 MIT 레이저생의학연구소가 참여한다. 해당 연구소는 30년 가까이 라만분광 기반 혈당 측정 연구를 이어온 세계적 연구팀으로, 강전웅 박사와 피터 소 교수가 공동 책임연구자(PI)로 참여한다.

특히 강 박사는 하버드의과대학과 MIT에서 15년 이상 비침습 체내 (in vivo) 혈당 측정을 연구해왔으며, 2020년 Science Advances에 세계 최초로 in vivo 포도당 라만 신호를 확인한 논문을 발표한 바 있다.

아폴론 CTO 주미연 박사는 “소형 비침습 혈당측정기는 먼 미래의 기술이 아니라 눈앞에 다가온 혁신”이라며 “MIT의 오랜 연구성과와 아폴론의 소형 광학센서 기술이 결합해 전 세계 당뇨인의 삶을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 밝혔다.