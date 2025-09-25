"이제 반지로 혈압 재자”…스카이랩스, 25일 ‘카트 비피’ 출시

스카이랩스가 25일 개인용 반지형 혈압계 ‘카트 비피(CART BP)’를 출시했다.

‘카트 비피’는 손가락에 착용하기만 하면 일상에서 혈압을 측정할 수 있다. 기존 가정용 혈압계는 커프를 착용해 팔에 압력을 가하는 방식이었다. 이 때문에 수면 중 혈압을 측정하기 어려웠다.

사진=스카이랩스

반면, 카트 비피는 착용자의 수면 시간에도 혈압을 기록할 수 있다. 아침 혈압도 확인할 수 있어 하루 혈압 변화를 파악할 수 있다. 또 카트 비피 착용자는 전용 앱인 ‘나의 혈압 달력’으로 실시간 혈압 변화를 확인할 수 있다. 앱은 시간·일자별 평균 혈압과 변동을 그래프로 시각화해 제공한다.

스카이랩스는 착용자가 혈압 변화를 직접 확인해 심뇌혈관 질환을 미리 관리할 수 있을 것으로 기대했다.

카트 비피는 식품의약품안전처로부터 의료기기로 인증을 획득했다. 앞서 개발된 ‘카트 비피 프로(CART BP pro)’는 의료기관에서 처방되고 있으며 건강보험 적용을 받고 있다. ‘카트 비피’는 이 기술을 기반으로 개발됐다.

사진=스카이랩스

카트 비피는 스카이랩스 자사몰과 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등을 통해 구매할 수 있다. 구매 시 제공되는 ‘사이징 키트’로 손가락 치수를 먼저 확인하면 제품을 배송받게 된다.

아울러 스카이랩스는 강원도 고성군민들에게 카트 비피를 기부, 이들의 혈압 관리 접근성을 높이기로 했다.

이병환 대표는 “카트 비피는 병원에서 검증된 기술을 일상생활 속에서도 편리하게 활용할 수 있도록 개발한 가정용 확장 제품”이라며 “수면 중 혈압까지 포함해 개인별 생활 방식에 맞춘 관리가 가능하다”라고 밝혔다.