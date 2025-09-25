아이폰, 갤럭시워치도 지원하나

애플이 앞으로 아이폰에서 갤럭시워치 등 다른 회사 스마트워치를 지원할 가능성이 포착됐다고 IT매체 맥월드가 24일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 최근 출시된 개발자용 iOS26.1 첫 번째 베타 버전에서 아이폰이 타사 스마트워치 및 액세서리와의 호환성을 강화하는 새로운 기능이 발견됐다.

애플이 아이폰에 갤럭시워치 등 타사 스마트워치를 지원하는 것을 테스트 중이다. 사진은 삼성 갤럭시워치8 (출처=씨넷)

iOS 26.1 베타버전 코드에는 타사 스마트워치 페어링과 관련된 몇 가지 기능들이 포함돼 있다. 그 중 하나인 ‘알림 전달(Notification Forwarding)’ 기능은 사용자가 아이폰 알림을 애플 기기가 아닌 타사 기기나 액세서리에서도 확인할 수 있도록 선택할 수 있는 옵션이다. 이 기능은 설정에서 사용할 수 있으며, 이 기능을 활성화하면 애플워치에서는 알림이 비활성된다.

또 다른 기능으로는 ‘액세서리확장(AccessoryExtension)’도 포착됐다. 구체적인 내용은 알려지지 않았으나 타사 기기를 아이폰과 연결하는 데 활용될 것으로 예상된다.

이는 타사 스마트워치나 스마트밴드를 사용하는 아이폰 사용자에게 반가운 소식이다. 하지만, 해당 기능은 모든 국가에 제공되기 보다는 유럽연합(EU)에 한정될 가능성도 있다고 해당 매체는 전했다.

올해 초 유럽연합(EU)은 디지털 시장법(DMA)에 따라 애플이 타사 기기와의 상호 운용성을 개선할 것을 요구했으며, 그 일환으로 아이폰 알림을 타사 액세서리에도 표시할 수 있도록 하는 조치가 포함됐다.