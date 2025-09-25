위로보틱스 입는 로봇, 블랙야크 러너 만난다

웨어러블 로봇 업체 위로보틱스는 오는 27일 엘리시안 강촌에서 열리는 '블랙야크 클럽데이 – 챌린지 2025'에 참가해 '윔 S 체험 부스'를 운영한다고 25일 밝혔다.

트레일런 등 아웃도어 시즌을 맞아, 일상 속 한층 진화한 웨어러블 로봇의 진가를 확인하고 1인 1로봇 시대를 더욱 확장한다는 계획이다. 체험 부스는 블랙야크 클럽데이 참가자라면 누구나 체험이 가능하다.

부스에서는 올해 초 위로보틱스가 출시한 차세대 웨어러블 로봇 '윔 S'를 착용하고 다양한 모드를 경험해 볼 수 있다. 운영 시간은 오전 7시부터 오후 8시까지다.

위로보틱스 웨어러블 로봇 '윔 S' (사진=위로보틱스)

윔 S는 약 1.6kg 초경량 무게와 인체공학적 디자인으로 착용이 간편한 것은 물론, IP65 등급의 방수·방진 기능과 저소음 설계를 적용해 아웃도어에서도 부담 없이 사용할 수 있는 제품이다.

특히 사용자의 상황에 맞춰 에어, 등산(오르막/내리막), 케어, 아쿠아까지 총 4가지 모드를 통해 보행을 보조해 트레일런과 조깅 상황에서도 적합하게 활용할 수 있어, 아웃도어 활동에 적합하다.

이미 위로보틱스는 작년 6월 서울 아차산에서 '웨어러블 로봇 하이킹데이'를 열고 2040 참가자들과 함께 아웃도어 시즌을 맞아 등산 활동에 도움이 되는 웨어러블 로봇의 효과를 확인한 바 있다.

전용 앱과 연동해 연결되는 셀프 트레이닝 프로그램 '윔 업'과 함께 일상 속 운동 루틴도 함께 관리할 수 있다.

블랙야크 클럽데이는 블랙야크가 2018년부터 진행하고 있는 행사다. 2023년부터는 트레일 러닝 대회를 매년 개최하고 있다.

관련기사

이번 클럽데이는 12.7K 코스와 라이트 트레일런 8K, 26K로 각각 운영된다. 전국 각지에서 아웃도어인 약 2천명이 강원도 춘천시에 위치한 엘리시안 강촌에 모인다.

다채로운 현장 이벤트도 진행된다. 체험부스에서 윔 S를 체험해 본 고객에게는 추첨을 통해 스타벅스 상품권과 아미노바이탈, 에너지젤 등 선물을 제공한다.