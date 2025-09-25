권태일 유라클 대표 "산업 특화 AI, 3년 내 1위 목표"

유라클이 자체 개발한 대규모언어모델(LLM) 기반 AI 플랫폼 '아테나(Athena)'를 앞세워 산업 특화형 AI 시장 공략에 나섰다.

기존 모바일 중심 이미지를 벗고 AI 전문 기업으로 전환하며, 건설·제조 분야를 중심으로 계약서 분석, 문서 자동화, 코드 어시스턴트 등 실무 중심의 AI 솔루션을 확대할 계획이다.

권태일 유라클 대표(사진=남혁우 기자)

25일 서울 서초구 유라클 사옥에서 만난 권태일 대표는 "AI 기술을 기업 업무에 실질적으로 접목해 생산성을 높이는 데 집중하고 있으며, 3년 내 산업별 특화 AI 솔루션 시장에서 국내 1위를 달성하겠다"고 밝혔다.

유라클은 이달 초 개최한 'AI 서밋'을 통해 본격적인 방향 전환을 선언했다. 기존 모바일 앱 솔루션으로 구축한 고객 기반을 바탕으로 AI를 결합한 고도화 전략을 본격화하기 위한 포석이다.

권 대표는 "AI 서밋에서 모피어스 같은 모바일 관련 제품은 의도적으로 발표하지 않았다"며 "혼재된 메시지를 주기보다는, AI 전문 기업으로서의 정체성을 명확히 보여주는 데 집중했다"고 말했다.

AI로 계약서·상담·검사 자동화…AI 실무 적용 가속

이날 공개한 '아테나'는 기업의 AI 도입을 앞당기고, 실무 현장의 생산성을 높이기 위해 개발된 산업 특화형 AI 플랫폼이다. 고려대학교와의 기술이전 협약을 통해 확보한 대규모언어모델을 기반으로, 계약서·품질문서·약관 등 업무 문서 분석에 최적화된 기능을 제공한다.

권 대표는 "데이터를 외부로 공유하기 어려운 금융·공공기관의 경우 폐쇄 환경에 최적화된 자체 모델이 필요하다"며 "그래서 내부에서 직접 학습시킨 모델을 기반으로, 기업 업무에 바로 투입할 수 있는 구조로 제품을 설계했다"고 설명했다.

유라클 AI플랫폼 아테나 시연(이미지=유라클)

또한 자체 모델 외에도 LG AI, 업스테이지, NC 모델 등 다양한 상용 LLM을 병용해 멀티 LLM 전략도 추진 중이다. 멀티모달, 컴퓨터 비전 등 기업의 다양한 수요에 유연하게 대응하기 위한 목적이다.

유라클은 현재 제조, 금융, 건설, 유통 등 주요 산업에서 AI 파일럿 프로젝트를 본격화하고 있다. 실제 업무 환경에 특화된 방식으로 PoC(개념 검증)를 수행 중이며, 일부는 연내 본사업으로 전환할 계획이다.

메리츠증권은 최근 출시한 금융상품으로 인해 상담 수요가 급증하자, 유라클과 함께 AI 기반 콜센터 고도화를 실험하고 있다. 문서 기반 AI 응답 시스템을 통해 반복 질문을 자동화하고, 상담 대기시간을 줄이는 방식이다.

권 대표는 "상담원 연결을 기다리는 시간이 길어질수록 고객 불만이 커질 수밖에 없다"며 "간단한 질문은 AI가 먼저 응답해 대응 속도를 높이고, 상담원의 업무 부하도 줄일 수 있다"고 설명했다.

건설 분야에선 수백 페이지에 달하는 계약서와 품질 문서를 AI가 자동으로 분석하고 요약하는 시스템을 시범 적용하고 있다. 제조 분야는 장비 트러블슈팅, 품질 검사 자동화 등을 과제로 설정해 연말까지 성과를 측정한다.

보험 업계도 변화가 감지된다. 일부 보험사는 약관을 OCR로 읽어 최신화하고, 이를 기반으로 실시간 챗봇 응답 시스템을 도입했다. 보험 설계사들도 필요한 정보를 직접 조회해 고객 응대에 활용 중이다.

고객은 AI를 원하지만 방법을 모른다

권 대표는 "많은 기업이 AI를 도입하고 싶어하지만, 어디에 어떻게 적용해야 할지는 모르는 경우가 많다"며 "우리는 고객과 함께 AI의 역할을 정의하고, 단계적으로 실현해 나가고 있다"고 말했다.

유라클은 이를 위해 단순히 솔루션을 제공하는 방식이 아니라, 고객사의 업무 흐름부터 함께 설계하는 '공동 정의(Co-definition)' 접근법을 택하고 있다.

그는 "예를 들어 한 자동차 부품사의 경우, 페인팅 도장 공정에서 마감 상태를 사람이 육안으로 하나하나 확인하고 있다"며 "검사 시간이 길어질수록 오류율도 높아질 수밖에 없는 구조"라고 설명했다.

이어 "이런 영역에 AI를 적용하면 불량을 자동 감지할 수 있어, 검수 정확도를 높이고 생산성 향상까지 기대할 수 있다"고 말했다.

건설 프로젝트에서는 수백 페이지에 달하는 계약서와 규정 문서에서 특수 조건이나 위험 조항을 사람이 일일이 찾아야 하는 문제가 있다. 권 대표는 "이런 작업은 AI가 더 빠르고 정확하게 처리할 수 있다"며 "실제로 적용해보면 생산성 차이가 확연하다"고 강조했다.

유라클 아테나 코드어시스턴트 시연 모습(이미지=유라클)

산업 특화 전략으로 AI 시장 1위 조준

유라클은 모바일 솔루션 분야에서 축적한 산업별 기술 노하우와 최근 강화한 AI 역량을 바탕으로, AI 분야에서도 산업 특화 전략으로 국내 1위를 목표로 하고 있다.

권태일 대표는 "모바일도 처음엔 범용 제품으로 시작했지만, 산업별로 기능을 최적화하면서 시장 1위를 달성할 수 있었다"며 "이제는 그 경험을 바탕으로 AI에서도 산업 맞춤형 솔루션으로 승부를 볼 것"이라고 말했다.

글로벌 시장 공략도 병행한다. 일본 고객사와는 직접 공급 계약을 협의 중이며, 중동 시장은 소프트웨어산업협회와 협력해 메가존클라우드 기반의 AI 수출 모델을 구상하고 있다.

권 대표는 "우리나라가 강점을 가진 건설·제조 분야에 특화된 AI 모델을 클라우드에 탑재해 수출하는 전략을 준비 중"이라며 "해외 시장은 국내보다 범용성과 확장성이 더 중요하기 때문에, 이를 반영한 범용형 AI 제품화도 함께 추진하고 있다"고 설명했다.

이어 "우리는 단순한 기술 공급자가 아니라, 각 산업의 문제를 함께 정의하고 AI로 해결책을 제시하는 파트너가 되고자 한다"며 "산업 맞춤형 AI 솔루션으로 고객의 생산성과 경쟁력을 높이고, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 성과를 내는 기업으로 성장하는 것이 우리의 다음 목표"라고 덧붙였다.