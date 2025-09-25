한국앤컴퍼니그룹, 하반기 신입사원 공개채용 실시

한국앤컴퍼니그룹이 신입사원 공개 채용에 나선다고 25일 밝혔다.

이번 채용에는 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니와 핵심 계열사 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 참여하며, 연구개발(R&D), 영업, 엔지니어링, 경영지원 등 다양한 분야에서 인재를 모집한다.

한국앤컴퍼니그룹은 능동·혁신적으로 일하며 열정적으로 자신의 일에 몰입하는 그룹 고유의 인재상 '프로액티브 리더'로 성장할 수 있는 자질을 지닌 신입사원들을 선발해 글로벌 하이테크 기업으로의 도약을 함께 할 계획이다.

한국앤컴퍼니그룹 2025 하반기 신입사원 공개 채용 포스터

선발된 인재는 판교 본사 '테크노플렉스'를 비롯해 첨단 연구설비를 갖춘 하이테크 연구소 '한국테크노돔', 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 '한국테크노링', '한국엔지니어링랩', 국내 생산 기지 등에서 근무할 예정이다.

지원 자격은 어학 기준을 충족하는 4년제 정규대학 이상 기 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자(외국인 유학생 포함)이다.

입사 희망자는 10월 12일까지 한국앤컴퍼니 및 한국타이어 채용 홈페이지를 통해 지원 가능하며, 중복 지원 시 먼저 제출한 회사의 지원서를 기준으로 입사 지원이 인정된다.

채용 절차는 서류 전형, 온라인 인적성 검사, 1∙2차 면접 순으로 진행되며, 각 전형 별 합격자는 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한국앤컴퍼니그룹은 총 두 차례에 걸쳐 온라인 채용 설명회를 마련했다. 오는 26일에는 취업정보 사이트 '캐치티비' 유튜브 채널에서 전직무 공통 설명회를, 10월 2일에는 이공계 취업 사이트 '렛유인'에서 이공계 특화 설명회를 진행한다.

한편 한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장이 강조한 그룹 고유 기업문화 '프로액티브 컬처(Proactive Culture)'를 기반으로 신입사원부터 임원까지 구성원 모두가 진취적 사고와 자기주도적 행동을 구현해낼 수 있도록 다양한 제도와 프로그램을 운영하고 있다.

앞으로도 한국앤컴퍼니그룹은 혁신(Innovation), 열정(Passion), 글로벌(Global), 협동(Collaboration)이라는 4대 핵심 가치에 부합하는 인재를 선발해, 미래를 이끌 '프로액티브 리더(Proactive Leader)'로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.