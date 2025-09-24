벤츠 전동화·디지털화 이끈 CTO 은퇴…세대교체 가속화

메르세데스-벤츠 이사회 멤버이자 최고기술책임자(CTO)인 마르쿠스 쉐퍼가 올해 연말 은퇴한다. 쉐퍼 CTO는 벤츠 미래 전략의 핵심인 첨단 공장 '팩토리56' 건설과 차세대 운영체제 MB.OS 개발을 주도하며 회사의 전동화·디지털화를 이끌어왔다.

벤츠는 24일 공식 성명을 통해 쉐퍼 CTO가 오는 12월 1일부로 은퇴하며, 후임은 요르크 부르처 현 생산·품질·공급망 관리 총괄이 맡는다고 밝혔다.

요르크 부르처는 1999년 다임러크라이슬러에 입사해 글로벌 생산 네트워크와 공급망 관리에서 경력을 쌓아왔다. 2019년부터는 이사회 멤버로서 생산·품질·공급망 관리 부문을 총괄하며, 혁신성과 효율성을 기반으로 메르세데스-벤츠의 생산 경쟁력을 끌어올렸다는 평가를 받는다.

마르쿠스 쉐퍼 메르세데스-벤츠 이사회 멤버 및 최고기술책임자(CTO)

벤츠는 이번 인사에 대해 "새로운 활력을 불어넣고 의도적인 세대 교체를 통해 회사 혁신을 가속화하기 위한 전략"이라며 "핵심은 고객 가치, 기술적 우수성, 운영 효율성에 두고 있다"고 강조했다.

쉐퍼 CTO는 1990년 입사 후 미국 터스컬루사 공장 총괄, 이집트 공장 건설 감독 등 글로벌 생산 현장을 거쳐 2019년부터 CTO로서 벤츠의 전동화·디지털 전략을 주도했다. 대표 업적으로는 팩토리56 건설, 세계 최초 L3 자율주행 인증 획득 등이 꼽힌다.

마르틴 브루더뮐러 벤츠 감독이사회 의장은 "마르쿠스 쉐퍼는 벤츠를 전통적 자동차 제조업체에서 전동화와 디지털화를 통합한 기업으로 변모시키는 기술 전략의 설계자였다"며 "현재의 제품 라인업은 그의 업적을 잘 보여준다"고 밝혔다.

벤츠는 최근 IAA 2025에서 공개한 '디 올 뉴 GLC 위드 EQ테크놀로지'에 이어 가솔린 엔진을 탑재한 CLA 슈팅 브레이크, GLA, GLB, 순수 전기차 C클래스와 E클래스 등 차기모델을 준비하고 있다. 플래그십 모델인 S클래스와 EQS도 세대교체가 진행될 예정이다.

벤츠는 성명문에 "CTO 교체는 변화와 도전의 시기에 새로운 시작을 상징한다"며 "최근 제품 성공을 바탕으로 기민하고 혁신적인 개발력을 강화하고 있다"고 강조했다.

한편 부르처의 기존 자리는 미하엘 시베 메르세데스-AMG 최고경영자(CEO)겸 최상위 차량(TEV) 그룹 책임자가 맡는다. 시베는 2004년 벤츠에 입사해 독일 승용차 영업 책임, CEO 참모·그룹 본부장 등을 거쳐 2023년부터 AMG와 TEV 그룹을 이끌어왔다.

브루더밀뤄 의장은 "우리 조직 내에서 배출된 두 명의 뛰어난 경영진이 벤츠의 미래 성공에 결정적인 역할을 할 핵심 부문을 이끌게 됐다"며 "요르크 부르처는 벤츠 생산을 새로운 수준으로 끌어올렸으며 미하엘 시베는 AMG에서 전략적 사고와 실행력을 결합해 탁월한 성과를 입증했다"고 말했다.