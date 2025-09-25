삼양식품, 짱구 이어 ‘맹구짱구’로 캐릭터 팬덤 공략

삼양식품이 인기 애니메이션 짱구는 못말려와 협업한 과자 시리즈의 세 번째 제품 ‘맹구짱구’를 출시했다.

25일 회사에 따르면 ‘짱구’와 ‘흰둥이짱구’에 이어 선보인 이번 신제품은 짱구의 친구 ‘맹구’를 전면에 내세워 “짱구보다 더 귀엽다”는 소비자 반응을 이끌어내며 캐릭터 팬덤 공략에 나섰다.

최근 식품업계는 단순한 맛 경쟁을 넘어, 굿즈 감성과 수집형 소비를 겨냥한 캐릭터 컬래버 마케팅이 대세로 자리 잡고 있다. 삼양식품 역시 짱구 과자 시리즈에 소금빵 풍미를 살린 ‘맹구짱구’를 더해 라인업을 강화했다. 패키지에는 랜덤 ‘띠부띠부씰(스티커 카드)’이 포함돼 MZ세대의 소장욕구를 자극한다.

맹구짱구 띠부띠부씰 중 2종.(사진=삼양식품)

신제품 출시와 함께 진행된 인스타그램 이벤트 역시 폭발적인 반응을 얻었다. ‘숨은 맹구 띠부띠부씰 찾기’ 이벤트에는 단기간에 9천700여 건의 좋아요와 1천100건 이상의 댓글이 몰리며 높은 참여율을 기록했다.

삼양식품 관계자는 “짱구는 못말려는 세대를 아우르는 친근한 IP로, 소비자와 강력한 정서적 연결을 만들어낸다”며 “맹구짱구를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 캐릭터 중심의 팬덤을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.