오테리온, 1800억원 규모 시리즈B 유치

자율 드론 운영체제(OS) 기업 오테리온은 베세머 벤처 파트너스 주도로 1억3천만 달러(약 1천812억원) 규모 시리즈B 투자를 유치했다고 24일 밝혔다.

이번 라운드에는 기존 투자사인 레이크스타와 모자이크도 참여했다. 베세머의 파트너 알렉스 페라라는 이사회에 합류한다.

오테리온은 조달한 자금으로 오테리온OS 플랫폼과 네믹스 방어 시스템의 양산을 확대, 저비용 상용 드론을 군집 드론 전력으로 전환하는 작업을 가속화할 계획이다.

우크라이나 전쟁을 계기로 방위산업은 소규모 맞춤 생산에서 대량 생산 체제로 급격히 전환됐다. 오테리온은 개방형 플랫폼을 기반으로 다양한 제조사의 드론을 통합·운용하는 군집 드론 체계를 제공해 우크라이나 전선에서 성능을 입증했다.

오테리온의 핵심 솔루션 스카이노드X는 자동비행장치와 임무 컴퓨터를 통합해 AI 자율성, 보안 통신, 엣지 컴퓨팅 기능을 제공한다. 이는 GPS·영상 신호 교란 상황에서도 임무를 수행할 수 있도록 설계됐다.

최근 오테리온은 미 국방부와 계약을 맺고 수만 대 규모의 AI 스트라이크 키트를 우크라이나군에 공급, 서방권 최대 규모의 자율 무기 배치 사례를 만들었다.

오테리온은 폐쇄형 시스템 대신 개방형 아키텍처를 채택해 주요 방산업체(라인메탈, 록히드 마틴 등) 및 동맹국 전역의 파트너들과 협력을 확대하고 있다. 또한, 스위스·독일·우크라이나 등에 거점을 두고 기술을 확산하고 있다.

로렌츠 마이어 오테리온 CEO는 "전장의 미래는 소프트웨어와 자율성, 그리고 대규모 군집 운용에 달려 있다"며 "이번 투자로 민주주의 국가들에 더 강력한 AI 기반 군집 드론 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.