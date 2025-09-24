더불어민주당 디지털자산TF 출범…"연말 국회 통과 목표"

더불어민주당이 원내 대표 산하로 '디지털 자산 TF'를 출범하고 연말 디지털 자산법 국회 통과를 목표로 활동하겠고 밝혔다.

24일 서울 여의도 더불어민주당 원내대표실에서 열린 TF 발대식에서 디지털 자산 TF 위원장을 맡은 더불어민주당 이정문 의원은 "2025년 정기국회와 연말 국회를 통해 법 제정을 목표로 활동할 것"이라며 "대한민국 통화 주권을 보호하고 원화 스테이블코인 정책을 수립하고, 혁신만큼 금융소비자 보호와 금융 안정성 확보 정책을 마련하겠다"고 말했다.

디지털 자산 TF에서 간사로는 안도걸 의원이 임명됐고, 위원으로 강준현·민병덕·김현정·박민규·이강일·이주희·한민수 의원이 참여한다.

24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 디지털자산 TF 발대식. (사진 왼쪽부터) 이주희, 김현정, 강준현 의원, 이정문 TF 위원장, 한정애 정책위의장,안도걸, 민병덕, 박민규 의원.(사진=뉴시스)

안도걸 의원은 TF 발대식이 끝난 후 "연내 여야 합의를 거쳐서 디지털 자산 관련 법안을 통과시킨다는 비전으로 공감대를 형성했다"며 "디지털자산법은 국민의힘도 크게 반대하지는 않을 것"이라고 설명했다.

한정애 정책위의장은 "주식과 더불어 코인 투자를 병행하는 멀티 자산 투자자는 이미 대중화가 돼 있는 상태"라며 "시장에서는 가상자산 발행과 유통, 스테이블 코인 등을 포괄하는 법안의 필요성이 꾸준히 제기되고 있다"고 진단했다.

더불어민주당 디지털자산 TF 는 ▲ 디지털자산 관련 법률 제정 ▲ 원화 기반 스테이블코인 정책 수립 ▲ 금융소비자 보호 장치 마련 ▲ 디지털자산을 국가의 새로운 성장동력으로 발전시키는 정책 등을 중점과제로 추진한다.

향후 25일부터 정부 부처 업무보고를 받을 예정이다. 10월 1일부에는 업계 간담회를, 17일에는 정부 법률안 토론 간담회를 진행할 계획이다.