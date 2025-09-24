'갤럭시폰' 손에 든 퀄컴 CEO "땡큐, 삼성"

[하와이(미국)=장경윤 기자] 크리스티아노 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)가 삼성전자 스마트폰에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

크리스티아노 아몬 CEO는 23일(한국시간 24일) 미국 하와이에서 열린 '스냅드래곤 서밋 2025' 행사에서 기조연설을 진행했다.

이날 크리스티아노 아몬 CEO는 "우리는 휴대전화를 단순 통화 기능을 넘어 디지털 시대의 기기로 발전시키며 모바일 혁명을 시작했고, 이 과정에서 스냅드래곤이 탄생했다"며 "훌륭한 기기를 만들어 주신 최원준 삼성전자 사장에게도 감사인사를 전한다"고 말했다.

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO가 갤럭시 스마트폰으로 AI 어시트턴트 기능을 시연하고 있다(사진=장경윤 기자)

최원준 삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 사장은 이날 행사장에 직접 참석했다. 최 사장은 갤럭시 인공지능(AI)폰 개발의 주역으로 알려져 있다.

삼성전자 MX사업부는 퀄컴의 주요 고객사 중 한 곳으로서, 퀄컴의 최신형 모바일 AP(애플리케이션 프로세서)를 자사 플래그십 스마트폰 시리즈인 '갤럭시S'에 채용해 왔다.

이후 크리스티아노 아몬 CEO는 삼성전자의 최신형 스마트폰인 '갤럭시S25' 울트라 모델로 직접 AI 어시스턴트 기능을 시연하기도 했다.

크리스티아노 아몬 CEO는 "스냅드래곤 기반의 스마트폰, 예를 들어 갤럭시 폰을 갖고 있지 않다면 지금 무슨 혁신이 일어나는지 제대로 알지 못할 것"이라며 "우리의 미션은 협력사들이 다양한 가능성을 실현할 수 있도록 돕는 것"이라고 밝혔다.