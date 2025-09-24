카카오 "PlayMCP로 에이전틱 AI 서비스 생태계 확장 본격화"

‘PlayMCP’로 AI가 도구 쓰는 길 열어

2025/09/24

카카오가 AI 시대의 새로운 프론트엔드를 제시하기 위한 MCP(Model Context Protocol) 기반 플랫폼 전략을 본격화했다.

24일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 ‘이프 카카오(if kakao)25’ 둘째 날 첫 키노트에서 유용하 카카오 AI에이전트플랫폼 성과리더는 국내 최초 MCP 기반 개방형 플랫폼인 ‘PlayMCP’와 이를 중심으로 한 ‘PlayTools’ 생태계에 대해 설명했다. 

MCP는 AI 모델과 외부 서비스 간 데이터·명령 전달 방식을 표준화한 규약이다. 기존에는 AI가 외부 서비스와 연결되려면 서비스별로 규격에 맞춰 따로 연동해야 했지만 MCP를 사용하면 한 번의 연결로 여러 도구를 불러와 활용할 수 있다. 예컨대 MCP를 통해 카카오톡 일정, 지도, 날씨를 동시에 불러와 최적의 약속 시간과 이동 경로를 자동으로 제안하는 일정 관리 AI 에이전트를 개발할 수 있다.

PlayMCP는 지난달 베타로 처음 공개된 플랫폼으로, 카카오 계정만 있으면 누구나 MCP 서버를 등록하고 테스트할 수 있다. 유 리더는 “아직 MCP라는 개념은 일반 대중에게 생소하고, 환경도 미비해 좋은 AI 서비스를 제공하고 싶어도 파트너들이 도입하기 어려운 상황”이라며 “PlayMCP는 이런 장벽을 낮추기 위해 준비된 개방형 공간”이라고 설명했다.

파트너사들이 MCP를 도입할 때 ▲발견의 어려움 ▲설치·적용 부담 ▲인증 절차 ▲품질 관리 문제를 직면하곤 한다. 유 리더는 “PlayMCP는 로컬 MCP에서 리모트 MCP를 쉽게 찾아볼 수 있는 발견의 공간을 제공하고, 설치와 적용 과정을 단순화해 파트너들이 쉽게 참여할 수 있도록 설계됐다”고 강조했다.

PlayMCP와 연결되는 핵심 서비스는 ‘PlayTools’다. 이용자는 PlayTools에 원하는 서비스를 담아두기만 하면 카카오톡 내 ChatGPT나 외부 AI 서비스에서 이를 불러와 실행할 수 있다.

예를 들어 PlayTools에 카카오톡, 멜론, 카카오뱅크를 등록해 두면, “부모님께 메시지 보내줘”라고 입력했을 때 AI가 카카오톡 MCP 툴을 호출해 메시지를 전송한다. 

“지금 인기 있는 노래 알려줘”라고 하면 멜론 MCP 툴을 실행해 차트 정보를 제공한다. 이 과정에서 별도의 로그인이나 설정은 필요하지 않으며, 자연스러운 대화만으로 다양한 서비스를 안전하게 사용할 수 있다.

유 리더는 “PlayTools는 파트너사들과의 제휴 계약을 기반으로 고품질 MCP 툴을 제공해 이용자들이 안심하고 사용할 수 있도록 할 것”이라며 “Anthropic Claude에 PlayTools를 공식 커넥터로 등록하는 협의도 진행 중”이라고 밝혔다.

카카오는 이번 발표를 통해 내부 서비스뿐 아니라 외부 AI 플랫폼까지 확장하는 청사진을 제시했다. 유 리더는 “카카오는 다양한 MCP 파트너사들과 함께 AI 시대의 새로운 프론트엔드를 제시하고, 파트너와 이용자 모두가 쉽게 AI를 경험할 수 있는 생태계를 만들어갈 것”이라고 말했다.

