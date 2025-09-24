‘2억원 잿팟’…챗GPT로 복권 당첨된 여성

미국 버지니아주에 거주하는 한 여성이 오픈AI의 챗GPT를 통해 파워볼 복권 번호를 물어 큰돈을 거머쥐었다고 퓨처리즘, 뉴욕포스트 등 외신들이 최근 보도했다.

보도에 따르면, 버지니아주 미들로디언에 거주하는 캐리 에드워즈는 기자회견에서 "챗GPT, 번호 좀 알려줄 수 있어?"라며 인공지능(AI) 챗봇에게 번호를 물었던 일을 회상했다. 이후 그녀는 실제로 파워볼 복권 추첨에서 5개 숫자 중 4개를 맞춰 15만 달러(약 2억 원)에 당첨됐다는 소식을 문자로 받았다.

미국 버지니아에 사는 한 여성이 챗GPT에 번호를 물어 거액의 복권에 당첨됐다. (출처=미국 버지니아 복권)

그녀는 당첨금 전액을 여러 비영리 단체에 기부할 계획이라고 밝혔다. "행운이 제게 왔지만, 이를어떻게 써야 할 지 분명히 았았다"며, "너무나 큰 축복을 받은 만큼, 이 축복을 다른 이들과 나누고 싶다. 이번 일이 사람들이 축복을 나누는 본보기가 되기를 바란다”고 말했다.

물론, 챗GPT는 실로로 복권 당첨번호를 예측할 수 있는 것은 아니다. 대신 그녀가 챗GPT의 난수 생성 기능을 활용해 행운을 얻은 것으로 보인다고 외신들은 전했다.

사실 AI를 활용해 복권에 당첨됐다는 이야기는 이번이 처음이 아니다. 2023년 태국의 한 남성은 챗GPT를 사용해 얻은 번호로 지역 복권에 당첨됐으나 당첨금은 59달러(약 8만원)에 불과했다. 올해 초 이탈리아 대학생 3명이 자체 알고리즘을 개발해 350달러(약 48만원)를 투자해 5만 달러(약 6천900만원)을 벌었다고 주장하기도 했다.

다만, 앱스토어에는 이와 비슷한 기능을 제공하는 앱들이 이미 넘쳐나고 있다. “현실을 직시하면 AI를 이용해 복권이 당첨될 가능성은 거의 없다”고 퓨처리즘은 전했다.