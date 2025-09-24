SD건담 지 제너레이션 이터널, 연말까지 '우주세기' 스토리 이어진다

반다이남코가 지난 23일 진행한 공식 방송에서 모바일 SRPG SD건담 지 제너레이션 이터널의 향후 업데이트 계획과 하프 애니버서리 기념 캠페인을 공개했다.

이번 발표는 신규 스테이지와 이벤트, 육성 시스템 확장, 편의성 개선, 신규 서비스 도입까지 폭넓게 다뤄지며 가을 시즌 이후 게임의 방향성을 제시했다.

먼저 콘텐츠 확장 계획이 소개됐다. 오는 9월 말에는 ‘건담 UC’와 ‘G건담’ 후반부가 업데이트되며, 이어 10월에는 ‘건담 0083 스타더스트 메모리’ 제2탄이 공개된다.

SD건담 지 제너레이션 이터널 하반기 업데이트 로드맵

우선 콘텐츠 확장 측면에서는 인기 작품을 기반으로 한 새로운 메인 스테이지가 순차적으로 열린다. 9월 업데이트를 통해 ‘기동전사 건담 UC’와 ‘기동무투전 G건담’ 후반부가 추가된다.

이후 ‘건담 0083 스타더스트 메모리’ 제2탄, ‘철혈의 오펀스’ 후반부, ‘블루 데스티니’, ‘섬광의 하사웨이’까지 업데이트가 예고돼 있다. 각 스테이지는 해당 시리즈의 대표 유닛과 캐릭터를 새롭게 선보이며, 기존 이벤트 보급과 강적 습격, 마스터 리그 시즌도 맞물려 게임 내 도전 요소를 크게 넓힌다.

신규 스토리와 함께 신규 UR 등급 유닛도 공개됐다. ▲유니콘 건담(디스트로이 모드/각성)(EX) ▲갓 건담(EX) ▲건담F91(EX)이 오는 30일 추가 예정이다.

우주세기 건담 인기 작품을 기반으로 한 스토리가 대거 업데이트 예정이다.

편의성 개선도 준비됐다. 24일 이후에는 메인 스테이지 보상이 강화돼 일반 배틀에서는 개발 재료를 확정적으로 획득할 수 있고, 시크릿 배틀에서는 보상이 늘어난다. 유닛 보관 한도도 기존 1천 기에서 1천200기로 확대된다.

10월에는 유닛 도감 화면이 개편돼 달성 현황에 따른 보상 체계가 도입되며 ‘이터널 로드’에 새로운 난이도 스테이지가 추가된다.

육성 시스템도 한층 확장된다. 캐릭터에게는 ‘SP화’가 적용돼 레벨 상한이 오르고 능력치가 강화되며 일부 캐릭터는 새로운 스킬을 습득할 수 있다. 여기에 유닛을 대상으로는 기존 한계를 뛰어넘는 ‘SSP화’ 시스템이 새롭게 도입돼 무장과 성능, 지형 적성이 크게 강화된다.

10월 중순부터 구독형 서비스 이터널 패스를 이용할 수 있다.

운영 모델에도 변화가 예고됐다. 10월 중순부터는 정기 구독형 서비스 ‘이터널 패스’가 도입돼 매달 프리미엄 보급 티켓과 도전 횟수 증가, AP팩 등이 제공된다. 이는 꾸준히 플레이하는 이용자에게 안정적인 보상을 제공하는 새로운 형태의 서비스다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 서비스 반년을 기념한 하프 애니버서리 캠페인이다. 최대 46연속 무료 유닛 보급과 UR 확정 보상, 다이아가 지급되는 패널 미션과 로그인 보너스가 마련되며, 사전 웹 이벤트를 통해 SSR·SR·R 등급 유닛을 직접 선택할 수도 있다. 이 밖에도 기간 한정 캐릭터 리퀘스트가 열려 수집의 재미를 더한다.

하프 애니버서리를 기념해 46연속 무료 유닛 보급이 진행된다.

이번 발표는 단순한 신규 유닛 추가를 넘어, 콘텐츠 확장과 편의성 강화, 육성 체계 고도화, 서비스 모델 다변화, 대규모 기념 이벤트까지 총망라했다는 점에서 의미가 크다.

가을과 겨울을 거치며 ‘SD건담 지 제너레이션 이터널’이 어떤 성장세를 이어갈지 주목된다.