AI 워크플로 자동화, 제조업 생산성 20% 높여…효과 입증

23일 지브라테크놀로지스가 옥스퍼드 이코노믹스와 작성한 보고서에 따르면, 최신 인공지능(AI)과 자동화, 데이터 기술을 활용한 워크플로 최적화가 이같은 산업 전반에서 현장 성과와 재무 지표를 개선한 것으로 나타났다.

특히 소매업체는 고객 만족도가 21% 향상됐고, 제조업체는 직원 생산성이 19% 증가했으며, 물류 기업은 생산성이 21% 오른 것으로 확인됐다.

워크플로 자동화가 소매와 제조, 운송, 물류 산업 생산성에 효과적이라는 주장이 입증됐다. (사진=지브라테크놀로지스)

보고서는 포브스 글로벌 2000 상위 기업들이 현장 워크플로를 개선할 경우 평균 30억 달러의 매출 증가와 1억2천만 달러의 추가 이익을 창출할 수 있다고 전망했다. 이는 재고 관리, 품질 보증, 배송 운영 등 핵심 프로세스 최적화가 직접적인 재무 성과로 이어진다는 설명이다.

특히 AI 활용은 실시간 가시성과 예측 분석 능력을 강화하는 요인으로 작용했다. 소매업체는 손실 방지와 재고 최적화에, 제조업체와 물류 기업은 수요 예측과 예측 분석에 AI를 적용하며 효율성을 높이고 있다. 전자태그(RFID)와 머신 비전도 운영 단순화와 정확성 확보에 핵심 기술로 자리잡았다.

지브라테크놀로지스는 현장 인력 부족과 변화하는 소비자 기대 속에서 기업이 민첩성과 대응력을 높일 수 있도록 솔루션을 제공하고 있다. 이번에 공개한 새로운 브랜드 메시지 '매일 더 나은 변화(Better Every Day)'라는 지능형 운영을 통해 고객 현장에서 일상적인 업무 방식을 지속적으로 개선하겠다는 의지를 담았다.

빌 번즈 지브라테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 "우리는 전 세계 모든 규모의 기업이 더 나은 프로세스를 지속적으로 구축하고 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 지원한다"며 "연결된 현장, 자산 가시성, 지능형 자동화 솔루션으로 구성된 강력한 포트폴리오는 최신 워크플로를 지원하고 일상적인 업무 방식을 개선하도록 설계됐다"고 말했다.