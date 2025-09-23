시놀로지 "IT 담당자 비용 고민 덜 솔루션 제공할 것"

"모든 기업의 AI 전환이 요구되는 가운데, 시놀로지는 스토리지를 시작으로 데이터 보호, 영상보안, 커뮤니케이션 등 생태계를 구성해 모든 기업이 데이터를 안전하게 보호하고 혁신할 수 있도록 지원에 최선을 다할 것입니다."

23일 오전 서울 역삼동 조선팰리스에서 진행된 '시놀로지 2025 기자간담회'에서 이근녕 시놀로지 한국 어카운트 매니저가 이렇게 강조했다.

이근녕 시놀로지 한국 어카운트 매니저. (사진=지디넷코리아)

시놀로지는 대만에 본사를 둔 스토리지(저장장치) 전문 기업으로 개인용 저장장치 '비스테이션', 네트워크 저장장치(NAS)인 '디스크스테이션', 기업을 겨냥한 백업 어플라이언스 '액티브프로텍트'를 공급하고 있다.

"기업 30%, 랜섬웨어와 해킹으로 데이터 손실"

이날 시놀로지는 200명 이상 글로벌 기업 IT 실무자를 대상으로 진행한 설문조사 결과를 공개했다. 응답자 중 1/3이 데이터 손실이나 보안사고를 경험했고 주요 원인은 랜섬웨어와 해킹이었다.

시놀로지 자체 조사 결과 응답자 중 30% 가량이 데이터 손실 피해를 입었다고 답했다. (사진=지디넷코리아)

그러나 응답자 중 절반 이상은 사이버 위협에 대응할 준비가 부족하다고 답하기도 했다. 이근녕 매니저는 "단순한 데이터 보호를 넘어 비즈니스 연속성과 규제 대응까지 고려한 회복탄력성이 필수"라고 강조했다.

같은 조사에 따르면 국내 기업 중 80% 이상은 여전히 온프레미스 스토리지를 활용하고 있으며, 절반 가까이가 하이브리드 모델을 도입하고 있다. 올해 IT 투자 우선순위로는 AI와 자동화가 1위로 꼽혔으며, 내년에는 AI 기반 워크로드가 데이터 증가의 핵심 요인이 될 것이라는 전망도 제시됐다.

기업용 고성능 스토리지 'PAS7700' 출시 예고

시놀로지는 지난 5월 '컴퓨텍스 타이베이 2025' 기간 중 NVMe 기반 SSD로 구성된 고성능 스토리지 'PAS7700'을 공개하고 내년 초부터 출시하겠다고 밝힌 바 있다.

NVMe SSD 기반 기업용 고성능 스토리지 PAS7700. (사진=지디넷코리아)

PAS7700은 4U 섀시에 듀얼 컨트롤러와 48개의 NVMe SSD 베이를 통합했으며, 최대 7개의 확장 유닛을 통해 총 1.65PB의 원시 용량까지 확장할 수 있다. AMD 에픽 7443(24코어, 48스레드) 프로세서 기반으로 최대 2천48GB(2TB)까지 메모리를 탑재한다.

이근녕 매니저는 "PAS7700은 최대 200만 IOPS와 30GB/s 처리 속도를 제공하며, 밀리초 미만의 지연 시간과 액티브-액티브 아키텍처로 무중단 가용성을 보장한다"고 설명했다.

데이터 백업·복구 전용 어플라이언스 '액티브프로텍트'. (사진=지디넷코리아)

시놀로지는 올 초부터 시장 공급에 들어간 백업·복구 전용 어플라이언스 '액티브프로텍트'(ActiveProtect)도 함께 소개했다. 불변보호(WORM), 에어갭 기능, 자동 복원 검증 등 다양한 보안 기능을 탑재해 랜섬웨어 위협 차단과 안정적 재해복구를 지원한다.

협업 플랫폼에 AI 도입... GPU 탑재 NAS도 개발중

시놀로지는 오피스 스위트와 메일플러스 등 협업 플랫폼에도 AI 기능을 본격 도입한다. 광학문자인식(OCR), 시맨틱 검색, 요약, 실시간 번역 기능 등이 온프레미스 AI 서버 기반으로 제공돼 데이터 유출 우려 없이 활용할 수 있다.

이근녕 매니저는 생성 AI 통합 오피스 거버넌스와 관련해 "민감 데이터는 비식별화 처리해 보안 규정을 준수할 것"이라고 답했다.

시놀로지는 GPU 통합 NAS도 개발중이라고 밝혔다. (사진=지디넷코리아)

시놀로지는 현재 GPU를 탑재한 NAS도 개발중이다. 감시영상 분석과 영상 처리, 문서 처리 자동화 등 기업 AI 워크로드를 클라우드가 아닌 기업 내 네트워크에서 직접 수행할 수 있도록 지원할 예정이다.

조앤 웡 시놀로지 국제사업 총괄은 "GPU 통합 NAS에 탑재될 제품은 내부에서 평가를 거칠 것이며 호환성이 보장된 제품을 탑재할 것"이라고 밝혔다.

"올 상반기 한국 B2B 시장 성장... 국내 고객사도 증가"

시놀로지는 올 상반기 국내 B2B 시장 매출이 전년 대비 20% 이상 늘어났다고 설명했다. 특히 대용량·고확장성 모델 판매는 같은 기간 60% 이상 늘며 기업 데이터 급증에 따른 효율적 관리 수요가 반영됐다.

SK해운, SBS 등 주요 기업들이 시놀로지 솔루션을 도입해 데이터 보안과 분석 역량을 확보하고 있다는 점도 사례로 언급됐다.

조앤 웡 시놀로지 국제사업부 총괄 디렉터. (사진=지디넷코리아)

조앤 웡 국제사업 총괄은 "시놀로지의 2025년 포트폴리오는 단순하면서도 확장 가능하고 무엇보다 안전한 솔루션을 제공해 기업들이 디지털 미래를 준비할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.