시놀로지, 2025 가트너 '고객의 소리' 보고서에 선정

시놀로지는 19일 시장조사업체 가트너가 발행한 '가트너 고객의 소리: 주요 스토리지 플랫폼' 보고서에서 시놀로지 솔루션이 주요 글로벌 제조사와 동등한 수준인 평균 평점 4.7점을 획득했다고 밝혔다.

가트너는 DS/FS/HD/RS/SA 등 개인/기업용 시놀로지 제품 이용자와 고객사 관계자 52명의 평가를 수집했다. 지난 해 말 기준 평균 평점은 4.7점으로 델테크놀로지스, HPe와 동일한 수준이었다.

시놀로지 로고.

평가에 참여한 이용자와 고객사는 초기 설정 과정과 직관적인 운영체제 '디스크스테이션매니저'(DSM), 신뢰성 있는 자동화 기능, 낮은 도입 비용을 높게 평가한 반면 각종 지원이 제한적이라는 것을 단점으로 평가했다.

시놀로지는 지난 해부터 기업 특화 백업 어플라이언스인 액티브프로텍트 등을 출시하며 B2B 시장을 확장하고 있다. 8월 현재 반도체, 금융, 제조, 항공우주 등 다양한 분야에서 전 세계 26만 개 이상의 기업 고객을 확보했다.

관련기사

액티브프로텍트 어플라이언스 제품군.

필립 웡 시놀로지 CEO(회장)는 "시놀로지가 제공하는 가치를 인정해 주신 전 세계 고객에게 감사드린다"고 밝혔다.

이어 "시놀로지는 언제나 고객이 데이터를 더 쉽고, 더 안전하게 관리할 수 있도록 기존 스토리지의 한계를 뛰어넘는 통합 데이터 관리 솔루션을 제공하는 데 집중해 왔다"고 밝혔다.