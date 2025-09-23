中 판모터, 20자유도 로봇 손 '우지핸드' 공개

중국 로봇 스타트업 판모터가 사람의 손을 정밀하게 모방한 로봇 손 '우지 핸드(Wuji Hand)'를 공개했다.

우지 핸드는 판모터가 개발한 'F-시리즈 프레임리스 모터'를 적용했다. 인간 손의 크기와 무게를 그대로 모사하면서 20개 능동 자유도를 갖췄다. 각 손가락은 4개의 자유도를 독립적으로 제어할 수 있어 복잡하고 정교한 동작을 수행할 수 있다.

길이는 약 20cm, 무게는 600g에 불과하지만, 손가락 끝에서는 최대 15N의 힘을 낼 수 있고 전체적으로는 10kg에 달하는 물체를 안정적으로 잡을 수 있다고 회사 측은 설명했다.

우지핸드 (사진=판모터)

회사 측은 "수십만 회 이상 반복 테스트를 통과하며 산업 환경에서 요구되는 신뢰성을 확보했다"며 "위치 피드백 정밀도와 응답 속도 역시 사람 손에 버금가는 수준에 도달했다"고 전했다.

우지 핸드의 잠재력은 인공지능과 결합할 때 극대화된다. 물리적 세계를 인지하고 학습하는 '피지컬 AI'와 만나면, 지금까지 자동화 로봇이 다루기 어려웠던 비정형 작업까지 수행할 수 있다.

스마트폰 부품이나 전선 조립 같은 정밀 공정의 자동화는 물론, 다품종 소량생산 체제에 적합한 유연한 생산 시스템, 인간과 함께 같은 공간에서 협업하는 작업까지 가능해질 것으로 기대된다.

한편 판모터는 2019년 설립 당시부터 항공우주와 산업용 서보, 로봇 관절 등 다양한 분야에서 핵심 부품을 공급하며 기술력을 인정받았다. 특히 로봇 성능을 근본적으로 제약해온 모터 기술의 한계를 극복하는 데 집중해왔다.