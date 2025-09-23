오픈베이스, 창립 30주년 기념…"고객 중심 혁신으로 지속 성장"

오픈베이스가 창립 30주년을 기념하며 지속적인 성장을 다짐했다.

오픈베이스는 지난 18일 에버랜드에서 임직원 및 가족 약 650명과 함께하는 창립 30주년 기념행사 '해피 패밀리 데이'를 성황리에 종료했다고 23일 밝혔다.

이번 기념식은 ▲정진섭 회장의 개회사 ▲황철이 사장의 환영사 ▲공로상 시상 ▲럭키드로우 이벤트 등으로 진행됐으며 지난 30년간 오픈베이스와 함께 성장해 온 임직원의 헌신과 노고를 함께 되새기는 시간으로 마련됐다.

오픈베이스가 창립 30주년 행사를 성료했다. (사진=오픈베이스)

정진섭 회장은 인사말에서 "우리는 지난 30년 동안 국내 IT 인프라 분야에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하며 수많은 고객사와 함께 성장해왔다"며 "이 모든 성과는 헌신과 열정을 다해준 임직원 여러분 덕분"이라고 감사의 뜻을 전했다.

황철이 사장 역시 "임직원의 헌신과 노력이 있었기에 지금의 오픈베이스가 가능했다"며 "다가오는 미래에도 변화와 혁신을 주도하는 기업으로 발전하겠다"고 포부를 밝혔다.

오픈베이스는 1995년 설립 이래 네트워크·보안·클라우드·ITO 서비스·통합관제서비스 등 다양한 분야에서 앞선 기술과 안정적인 서비스를 제공하며 국내 IT 산업 발전을 이끌어왔다.

특히 글로벌 리딩 벤더들과의 파트너십을 바탕으로 금융·공공·통신·제조 등 다양한 산업군에 최적화된 솔루션을 공급하며 고객 중심 경영을 실현해왔다.

오픈베이스 관계자는 "이번 창립 30주년은 지난 성과를 돌아보고 앞으로의 30년을 위한 도약을 다짐하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 고객 중심·신용·실행’을 핵심 가치로 삼아 지속 가능한 성장을 이어갈 계획"이라고 강조했다.