오픈베이스, 라드웨어 솔루션 시장 확산 앞장…아태 지역 우수 파트너로 '인정'

오픈베이스가 아시아 태평양 지역에서 라드웨어 솔루션의 시장 확산과 성과 창출에 기여한 공을 인정받았다.

오픈베이스는 라드웨어가 주최한 '2025 라드웨어 APJ 이그제큐티브 익스체인지(Radware APJ executive Exchange)' 행사에서 아시아 태평양 지역 최고의 파트너에게 수여하는 '디스트리뷰터 오브 디 이어(Distributor of the Year)'를 수상했다고 17일 밝혔다.

이 행사는 라드웨어가 주최하는 대규모 글로벌 파트너 행사로, 아시아 태평양 지역의 모든 파트너의 주요 성과를 발표하고 신기술 및 비즈니스 전략을 제시하는 자리다. 아태지역의 주요 고객, 파트너가 참여한 가운데 지난 7일부터 10일까지 베트남 다낭에서 개최됐다.

(사진=오픈베이스)

올해 창립 30주년을 맞이한 오픈베이스는 네트워크, 보안, 클라우드, ITO서비스, 통합관제서비스 등 다양한 영역에서 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 지속적으로 시장 경쟁력을 높여왔다.

황철이 오픈베이스 대표는 "이번 수상은 우리의 기술력과 시장에 대한 이해, 고객 중심의 가치를 인정받은 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 라드웨어와 긴밀한 협력을 통해 고객에게 최적의 보안 및 네트워크 솔루션을 제공하고 디지털 전환 시대에 걸맞은 혁신을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.