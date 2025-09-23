NC AI, '바르코 AI'로 게임 개발 판 뒤집는다…日 시장 '정조준'

NC AI가 게임 제작의 패러다임을 바꿀 생성 인공지능(AI) 기술을 앞세워 일본 시장 공략에 본격 나선다.

NC AI는 오는 25일부터 나흘간 일본에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025'에 참가해 게임 제작 솔루션 '바르코 AI' 시리즈를 선보인다고 23일 밝혔다. 국내 AI 기업이 도쿄게임쇼에 공식 진출하는 것은 이번이 처음이다.

이번에 공개될 핵심 기술은 텍스트나 이미지로 3D 모델을 자동 생성하는 '바르코 3D'다. 기존 4주 이상 소요되던 3D 제작 공정을 10분 이내로 단축시켜 개발 생산성을 극대화한다. 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 같은 차세대 플랫폼에도 즉시 적용할 수 있다.

(사진=NC AI)

'바르코 싱크페이스'는 음성만으로 캐릭터의 입 모양과 표정, 감정까지 실시간으로 구현하는 기술이다. 한국어, 영어, 일본어 등 다국어를 지원하며 영상, 디지털 휴먼 제작에도 쉽게 적용돼 글로벌 콘텐츠 산업 전반의 높은 활용도가 기대된다.

'바르코 사운드'는 텍스트나 이미지 입력만으로 배경음악과 효과음을 자동 생성하는 멀티모달 오디오 AI다. 기존 데이터베이스 기반의 제한적 라이브러리에서 벗어나 무한한 사운드 크리에이티브를 지원한다.

NC AI는 이번 도쿄게임쇼 참가를 계기로 일본 현지 인디게임사와 게임 관련 학과, 글로벌 대형 퍼블리셔와 교류를 강화한다. 이를 통해 공동 연구 협업과 상용 프로젝트를 구체적으로 추진할 계획이다.

이번에 공개되는 기술들은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 생성AI선도인재양성 사업을 통해 개발됐다. 도쿄게임쇼의 피드백은 국내 AI 인재양성을 위한 교재로도 활용될 예정이다.

임수진 NC AI 최고사업책임자는 "게임AI는 이제 단순한 보조 도구가 아니라 창작자가 새로운 상상력을 현실로 구현할 수 있게 하는 파트너가 돼가고 있다"며 "바르코 AI 시리즈를 통해 전 세계 개발자들에게 혁신적이고 효율적인 제작 환경을 제공하고 글로벌 게임 산업 혁신의 핵심 주체로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.