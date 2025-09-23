칭따오, 부산국제록페스티벌 공식 스폰서 참여

비어케이가 수입·유통하는 칭따오가 오는 26일부터 28일까지 부산 삼락생태공원에서 열리는 ‘2025 부산국제록페스티벌’에 공식 스폰서로 참여한다고 23일 밝혔다.
이번 행사에서 칭따오는 4개 스테이지 중 ‘리버스테이지’를 후원하며 브랜드 전용 공간을 꾸민다.
현장에는 칭따오가 올해 다양한 음악 페스티벌에서 선보여 온 체험형 부스 ‘따오-락실’이 업그레이드된 형태로 운영된다. 기존 슈팅 게임, 미로 찾기 외에도 해머치기, 두더지 잡기, 캡슐 뽑기 등 프로그램이 추가돼 관람객에게 재미를 제공한다. 또한 점수에 따라 경품을 증정하고 포토월도 마련했다.
맥주와 어울리는 휴식 공간도 갖췄다. ‘칭따오 라거 생맥주’와 함께 알코올 부담을 줄인 ‘논알콜릭 오리지널·레몬’ 2종을 판매하며, 관람객들이 시원한 맥주를 즐기며 페스티벌을 만끽할 수 있도록 지원한다.
올해로 26회를 맞은 부산국제록페스티벌에는 자우림, 넬, 국카스텐 등 국내 대표 아티스트와 함께 미카(MIKA), 스웨이드(SUEDE), 스매싱 펌킨스(THE SMASHING PUMPKINS) 등 해외 유명 록밴드가 참여해 대규모 무대를 선보일 예정이다.
비어케이 관계자는 “부산국제록페스티벌 현장에서 칭따오만의 즐거움을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “이번 주말, ‘따오-락실’에서 음악과 맥주가 선사하는 최고의 순간을 경험하길 바란다”고 말했다.