밀리의서재, ‘웹툰’ 서비스 출시…궁노 단독 공개

독서 플랫폼 kt 밀리의서재는 웹툰 서비스를 정식 출시한다고 23일 밝혔다.

이번 웹툰 서비스 출시는 ‘오리지널 작품’의 지식재산(IP) 다각화이다. 웹소설로 선보였던 오리지널 로맨스 작품 ‘궁노’가 웹툰으로 단독 공개되며 인공지능(AI) 페르소나 챗봇까지 선보인다.

오리지널 작품 외 작품들도 대거 선보인다. 누적 조회수 각각 1천844만회와 2천만회 이상을 기록한 ‘궁’과 ‘킹스메이커’ 시리즈를 제공한다. 이외에도 ▲‘통’ ▲‘독고’ 시리즈 ▲‘환절기’ ▲‘내 남자친구는 Z’ ▲‘다섯 번째 친구’ ▲운명을 믿으시나요?! ▲재난소녀 등의 작품들이 공개된다.

(사진=밀리의서재)

밀리의서재는 연말까지 ▲로맨스 ▲드라마 ▲판타지 ▲무협 등 폭넓은 장르에서 명작 웹툰을 약 48종 확보하고 총 2천300권의 콘텐츠를 서비스한다는 계획이다. 웹소설도 연내 약 1만권 서비스를 목표로 하고 있다.

밀리의서재는 웹툰 서비스 출시를 기념해 이용자를 대상으로 행사도 마련한다. 이날부터 내달 3일까지 진행되는 룰렛 이벤트로 로그인만 해도 응모권 1장이 즉시 지급된다. 현금 100만원, 신세계상품권 10만원 등 경품도 준비했다.

이명우 kt 밀리의서재 스토리사업본부 본부장은 “구독자들의 콘텐츠 소비 변화에 맞춰 밀리의서재는 유연하게 대응하며 콘텐츠를 서비스할 계획”이라며 “앞으로도 구독자들에게 더 차별화된 독서 경험을 선사하고 콘텐츠 경쟁력을 강화하며 독서 플랫폼으로서의 입지를 더 강하게 굳힐 것”이라고 말했다.