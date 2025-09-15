밀리의서재, '밀리플레이스' 출시 5개월 만에 제휴 카페 100곳 돌파

지난 4월 이후 매월 두 자릿수 증가세 기록

인터넷입력 :2025/09/15 10:59

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

밀리의서재는 독서 친화형 오프라인 서비스 ‘밀리플레이스’가 출시 5개월 만에 제휴 카페 100곳을 돌파했다고 15일 밝혔다. 당초 올해 12월까지 100곳을 확보하겠다는 목표를 4개월 앞당겨 달성한 것이다.

밀리플레이스는 독서가 일상 속에 스며들 수 있도록 기획된 독서 친화형 오프라인 서비스다. 책을 읽고 머무르기 좋은 전국 다양한 카페와 제휴해 운영되고 있다. 구독자는 제휴 카페에서 음료 할인과 멤버십 혜택을 누릴 수 있으며 작가 강연·취향 기반 북클럽·독서 토크 등 커뮤니티 프로그램에도 참여 가능하다.

밀리플레이스는 서울, 경기 등 ▲수도권을 포함해 ▲제주 ▲부산 ▲울산 ▲강릉 ▲포항 등 다양한 지역으로까지 제휴를 확대하고 있다. 지난 4월 40개에서 시작한 밀리플레이스는 매월 두 자릿수 증가율을 기록하고 있다. ▲5월 45개 ▲6월 68개 ▲7월 90개로 증가했고 지난달 말 기준 누적 제휴 카페 100개를 달성했다.

관련기사

(사진=kt 밀리의서재)

밀리의서재는 밀리플레이스의 급성장 배경으로 독서 친화 공간에 대한 사회적 수요와 온·오프라인을 실용적인 서비스로 연결한 자사의 전략을 꼽았다. 단순히 책을 읽는 데 그치지 않고 독서 장소의 분위기, 사람 간 교류까지 중시하는 최근 독서 트렌드를 반영한 결과라는 설명이다.

김태형 밀리의서재 신사업본부 본부장은 “짧은 기간 내 밀리플레이스가 빠르게 성장할 수 있던 것은 독서 친화 공간에 대한 높은 수요와 많은 카페들의 적극적인 참여가 있었기 때문”이라며 “앞으로도 전국 곳곳 독서하기 좋은 카페는 물론 복합문화공간, 미술관, 호텔 등 다양한 라이프스타일 공간들과 제휴를 확대해 언제 어디서든 독서가 일상에 새로운 가치를 더할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
kt 밀리의서재 밀리플레이스 카페 독서 제휴 돌파 북클럽 독서 토크

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

세계적 해킹그룹 국내 금융사 2곳 해킹..."고객 명단에 유명 정치인 포함"

[ZD브리핑] 美 구금사태 후폭풍 ‘대미투자’ 고심...국회 대정부 질문 진행

xAI, 500명 해고·임원 잇단 퇴사…리더십 공백 우려

"AI는 거스를 수 없는 시대 흐름...인텔, 韓에 기여할 것"

ZDNet Power Center