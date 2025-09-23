바이오 스타트업 성장 무대, ‘스타인테크 시즌4’ 참가팀 모집

더컴퍼니즈(대표 문경미)가 주관하고 법무법인 디엘지(대표변호사 조원희·안희철)가 공동 주최하는 오픈 액셀러레이팅 플랫폼 ‘스타인테크 바이오 시즌4’가 문을 열었다. 이번 시즌에는 한국벤처캐피탈협회를 비롯한 다양한 파트너들이 함께하며, 바이오 스타트업의 혁신 성장을 지원한다.

올해로 네 번째를 맞이한 이번 프로그램은 기술만으로는 지속 성장이 어려운 바이오 창업 현실을 반영했다. 이에 따라 △창업 이후 조직 구축 △기술이전 협상 △글로벌 진출 △상장까지의 성장 과정을 직접 경험한 선배 창업자들이 멘토단과 심사위원단으로 대거 합류했다.

특히 심사위원단에는 김용주 리가켐바이오사이언스 대표, 박순재 알테오젠 대표, 이상훈 에이비엘바이오 대표, 최호일 펩트론 대표가 이름을 올렸다. 이들은 단순한 심사를 넘어 참가 기업의 사업 방향성과 전략적 가능성까지 함께 진단할 예정이다.

예비심사 단계에서는 업계 전문가와 벤처캐피털(VC) 심사역으로 구성된 멘토단이 활약한다. VC 멘토단에는 장은현 스타셋인베스트먼트 대표, 심수민 파트너스인베스트먼트 상무, 김현기 스톤브릿지벤처스 상무, 장찬일 에이티넘인베스트먼트 상무가 참여해 투자 유치 관점에서 실무적인 피드백을 제공한다. 업계 멘토단에는 한정현 한국베링거인겔하임 BD&L 전무와 글로벌 제약사 오픈이노베이션 담당자가 함께 하며, 기술이전 및 글로벌 전략을 중심으로 전문 자문을 지원한다.

또 조원희 법무법인 디엘지 대표변호사는 참가팀의 특허 전략 및 해외 기술이전 관련 법률 검토를 맡아, 기업들이 글로벌 무대 진출을 준비하는 데 실질적인 도움을 줄 계획이다. 조 변호사는 오리온의 리가켐바이오사이언스 인수, 나이벡의 해외 기술이전 등 다수의 굵직한 기술이전 자문 경험을 보유하고 있다.

예비심사를 통과한 상위 10개 팀은 업계 멘토단의 밀착 멘토링과 더컴퍼니즈의 맞춤형 IR 피칭 컨설팅을 받는다. 최종 무대인 ‘파이널 라운드’는 오는 11월 6일(목) 오후 3시, 서울 에이비엘바이오 컨퍼런스홀에서 개최된다. 이날 현장 발표와 평가를 통해 최종 톱5 ‘스타인테크 PICK’ 기업이 선정될 예정이다.

관련기사

조원희 법무법인 디엘지 대표변호사는 “다양한 경험을 가진 심사위원단을 통해, 바이오 기업의 성장이 단순히 기술에 국한되지 않음을 보여주고 싶었다”며 “이번 시즌에 참여하는 팀들은 단기적 성과에 머무르지 않고 장기적 성장의 실마리를 찾게 될 것”이라고 말했다. 이어 “투자 환경이 쉽지 않은 시기이지만, 진정한 성장을 원하는 바이오 기업에게는 강력한 발판이 될 것”이라고 강조했다.

한편, 스타인테크는 다양한 기술 영역의 혁신 스타트업을 발굴하고 성장을 돕는 오픈 액셀러레이팅 플랫폼이다. 참가 기업에는 IR·PR 컨설팅, 멘토 연결, 법률 지원 등 실질적인 성장을 위한 다양한 지원이 제공된다. 이번 시즌 참가 신청은 이번달 22일부터 다음달 24일까지 스타인테크 공식 홈페이지에 하면 된다.