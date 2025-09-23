"아이폰17 와이파이 끊김 오류…카플레이에 영향 줄 수도"

아이폰17, 아이폰17 프로, 아이폰 에어에서 와이파이 연결이 주기적으로 끊어지는 문제가 발견됐다고 IT매체 맥루머스가 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 아이폰17 시리즈 출시 후 나흘 동안 레딧, 맥루머스 포럼, 애플 지원 커뮤니티 등온라인 커뮤니티에 아이폰 와이파이 끊김 현상 관련 글이 수백 건 올라왔다. 다만, 이 문제가 얼마나 광범위하게 발생하는지는 아직 확실치 않다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

특히 사용자들은 아이폰 잠금 해제 시 와이파이 연결이 잠시 끊어졌다가 다시 연결된다고 주장했다. 차량 내 애플 카플레이 역시 와이파이 연결을 기반으로 하기 때문에, 이로 인해 카플레이 연결도 불안정해질 수 있다.

일부는 아이폰17과 페어링 된 애플워치를 착용한 상태에서도 같은 문제를 겪었지만, 문제의 원인은 확인되지 않았다.

맥루머스는 현재 애플 측에 해당 문제에 대한 공식 입장을 요청한 상태다. 문제가 하드웨어 문제인지 소프트웨어 문제인지는 불분명하지만, 향후 애플이 소프트웨어 업데이트로 이를 해결할 가능성도 제기된다. 곧 출시될 iOS 26.0.1에 수정 사항이 포함될 지는 아직 알 수 없다.

애플이 자체 개발한 N1 칩 (출처=애플)

아이폰17 모든 모델에 와이파이7과 블루투스6 연결을 지원하는 애플 최초의 맞춤형 N1 칩이 탑재됐다. 애플은 N1 칩의 전력 효율성과 개인 핫스팟과 에어드롭 등의 성능과 안정성 향상을 밝힌 바 있다.

하지만 안타깝게도 현재 일부 사용자에게는 N1 칩이 와이파이 환경에서 그다지 안정적이지 않은 것으로 보인다고 맥루머스는 전했다.