문체부, 국제패럴림픽위원회 집행위원 환영 만찬 개최

문화체육관광부(문체부)는 22일 서울 성북구 삼청각에서 국제패럴림픽위원회(IPC) 집행위원단을 초청해 환영 만찬을 개최했다.

이번 만찬은 ‘2025 서울 국제패럴림픽위원회 정기총회’를 계기로 마련됐으며, 문체부는 이 자리를 통해 대한민국의 장애인체육 정책 방향을 공유하고, 국제 협력을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.

이날 만찬에는 국제패럴림픽위원회 앤드류 파슨스 집행위원장과 듀에인 케일 부위원장을 포함해 집행위원 20여 명이 참석했다. 이들은 서울에서 열리는 정기총회 참석차 방한했으며, 문체부는 이들에게 한국의 환대 문화를 전통과 현대가 어우러진 문화공연으로 전했다.

2025 서울 국제패럴림픽위원회 정기총회는 9월 22일부터 28일까지 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈에서 개최된다. 이번 회의는 전 세계 국가 패럴림픽위원회 대표와 국제경기연맹 관계자들이 한자리에 모여 국제패럴림픽위원회의 미래 비전을 논의하고, 새로운 위원장을 선출하는 중요한 자리다. 특히, ‘2018 평창 동계패럴림픽’ 이후 한국에서 다시 열리는 최대 규모의 국제 장애인체육 행사라는 점에서 큰 의미를 갖는다.

환영 만찬에서는 최휘영 문화체육관광부 장관의 환영사와 앤드류 파슨스 위원장의 답사가 이어졌으며, 국립국악관현악단과 국립창극단 김준수 단원의 협연을 통해 한국 전통음악의 정수를 선보였다. 문체부는 이번 만찬이 공식 회의장을 벗어나 각국 위원들이 자유롭게 의견을 나누고 우정과 신뢰를 다지는 계기가 됐다고 설명했다.

문체부는 서울 정기총회 기간 동안 국제패럴림픽위원회와의 긴밀한 협력을 이어가는 한편, 장애인체육의 지속 가능한 발전과 포용적 사회 구현을 위한 국제적 연대를 적극 강화해 나갈 계획이다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 “대한민국은 그동안 국제패럴림픽위원회와 함께 1988년 서울 패럴림픽, 2018년 평창 패럴림픽을 성공적으로 개최하는 등 장애인체육의 국제적 위상을 높이는 데 기여해 왔다. 서울 정기총회는 장애인체육의 가치를 되새기고 국제사회의 협력을 강화하는 중요한 계기가 될 것이다”라고 말했다.

이어서 “대한민국 정부는 생활체육부터 전문체육까지 장애인체육의 균형 있는 발전을 도모하고, 국제청소년캠프와 스포츠지원사업 등 다양한 국제협력 사업으로 세계 장애인체육 발전에 적극 기여해 나가겠다”라고 밝혔다.