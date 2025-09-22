문체부, 추석 맞아 '한복 입기 캠페인' 전개

문화체육관광부(문체부)는 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 함께 민족 최대 명절인 추석을 맞아 '추석에는 한복을 입어요' 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 캠페인은 추석의 세시풍속 중 하나인 ‘추석빔’을 현대적인 감각으로 계승하고, 한복을 일상에서 자연스럽게 착용하는 문화를 확산하기 위한 목적으로 기획됐다.

이번 캠페인의 대표 행사로는 26일부터 27일까지 서울 성수동 에스팩토리 1층 글래스하우스에서 열리는 '21% 한복잔치'가 있다. 이 행사는 문체부와 공진원이 개최하는 ‘오늘전통축제’와 연계해 진행되며, 개인이 소장한 한복을 기증하거나 교환하는 한복 교환 장터를 중심으로 운영된다. ‘21%’는 옷장 속 평균적으로 입지 않는 옷의 비율을 뜻한다.

참여자는 기증된 600여 점의 한복 중에서 원하는 옷을 선택해 추석빔으로 준비할 수 있다. 이 외에도 한복 리폼 워크숍(저고리 만들기, 매듭공예, 전통문양 실크스크린 등), 한복 착용 체험 및 포토존 등이 운영되어 시민들이 한복 문화를 더욱 가까이에서 경험할 수 있다.

지방자치단체의 마스코트들도 이번 캠페인에 동참한다. 서울시 ‘해치’, 대전시 ‘꿈돌이와 꿈순이’, 강원특별자치도 ‘강원이와 특별이’, 부산시 ‘부기’, 진주시 ‘하모’, 전라북도 ‘투어몽’ 등 총 6개 지자체 캐릭터들이 한복을 입은 모습의 이미지로 제작되어 온라인 및 오프라인에서 귀성객을 맞는다.

특히 서울도서관 광장(9월 22일~10월 26일)과 서울공예박물관 마당(9월 29일~10월 26일)에는 왕실 한복을 입은 대형 해치 풍선 조형물이 설치돼 포토존으로 운영된다.

한복진흥센터는 22일부터 10월 12일까지 ‘올해의 추석빔’ 사진 공모전을 진행한다. 국민 누구나 한복을 입고 명절을 즐기는 사진과 사연을 인스타그램을 통해 접수하면, 우수 참여자에게는 아이패드 프로, 백화점 상품권, 모바일 기프티콘 등 다양한 경품이 제공된다.

또한, 방한 외국인을 대상으로는 ‘My Hanbok Day’ 공모 이벤트가 10월 26일까지 진행된다. 참여자는 한복을 입은 사진과 간단한 사연을 인스타그램으로 제출하면, 우수작으로 선정된 10명에게는 기프트카드(30달러 상당)를 증정한다.

한편, 8월부터 시작된 ‘#한복해요’ 챌린지는 10월까지 이어지며, SNS 해시태그를 활용한 릴레이 참여 형식으로 운영된다. 매월 우수 참여자 3명을 선정해 소정의 상품이 제공된다.

추석 연휴 기간인 10월 4일과 5일에는 국립민속박물관 어린이박물관 놀이마당에서 ‘전통한복 곱게 입기’ 체험 행사가 열린다. 이 행사에서는 전통 한복을 직접 착용해보는 기회는 물론, 고름 매는 법, 올바른 착의 순서 등을 배울 수 있다. 부대 행사로는 자개 거울 만들기 체험과 인증 이벤트도 함께 운영된다.

10월 6일 추석 당일에는 배우 박보검이 참여한 ‘한복 웨이브’ 캠페인의 화보 영상이 서울과 해외 주요 도시의 전광판을 통해 최초로 공개된다. 서울 명동 ‘신세계스퀘어’를 비롯해 뉴욕 타임스퀘어, 파리 시타디움 코마르탱, 밀라노 두오모 광장, 도쿄 크로스 신주쿠 비전 등지의 대형 스크린에서 송출될 예정이다.

문체부 이정미 문화정책관은 “이번 캠페인은 세대와 국경을 넘어, 모두가 함께 즐길 수 있는 한복 문화를 만드는 계기가 될 것”이라며, “한복 교환 장터와 사진 공모전, 전통한복 체험 등 다양한 행사를 통해 청년부터 어르신, 외국인까지 모두가 추석빔 문화를 즐길 수 있기를 바란다”고 밝혔다.