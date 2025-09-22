한국국제문화교류진흥원, 싱가포르 수교 50주년 기념 한지등 전시 행사 마련

한국국제문화교류진흥원(원장 박창식, 이하 진흥원)은 싱가포르 수교 50주년을 기념해 ‘빛의 수호자, 해태와 멀라이언’ 한지등 전시 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 전시 행사는 문화체육관광부가 주최하고, 한국국제문화교류진흥원과 주싱가포르한국대사관, 가든스 바이 더베이가 공동 주관을 맡았다. 전시 기간은 오늘부터 다음 달 12일까지다.

한국의 전통 공예 기법으로 제작된 한지등을 통해 한국 문화의 독창성과 아름다움을 선보이며, 싱가포르 국민들에게 한국을 더욱 가까이에서 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공한다고 진흥원 측은 설명했다.

‘빛의 수호자, 해태와 멀라이언’ 한지등 전시 행사 개최.(제공=한국국제문화교류진흥원)

전시장에서는 상징적 동물 ‘해태’와 전통과 현대, 육지와 바다의 융합을 상징하는 싱가포르의 ‘멀라이언’을 형상화한 대표 작품뿐 아니라, 전통 한지에 현대적 재료와 기법을 접목한 다채로운 조형물을 만나볼 수 있다. 이를 통해 양국이 공유하는 상징성과 문화적 가치를 한 공간에 담아내어 양국의 협력과 교류의 의미를 알린다는 계획이다.

앞서 14일에는 아이들을 위한 한지등 만들기 워크숍이 두 차례 진행됐다. 양국 어린이들이 함께 등을 색칠하며 교류하는 이번 프로그램은 작은 손길로 완성된 등불이 싱가포르의 밤을 환하게 밝히듯 미래 세대가 함께 만들어 가는 문화교류의 의미를 더한다. 완성된 등불은 해태와 멀라이언과 함께 전시된다.

박창식 진흥원장은 “한-싱가포르 수교 50주년을 맞아 마련된 이번 전시는 양국의 우정을 상징적으로 밝히는 빛의 축제”라며 “전시와 공연, 어린이 워크숍까지 다채로운 프로그램을 통해 문화적 상호 이해를 넓히고, 향후 50년을 향한 새로운 협력의 문을 여는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

더불어 한-싱가포르 수교 50주년 기념 문화행사는 이번 전시에 그치지 않고 다양한 프로그램으로 이어진다. 싱가포르 예술위원회와 협력하여 양국 문화 기획자들이 함께 참여하는 교류 프로젝트(Creative Connections)가 이어질 예정이다.