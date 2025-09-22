사노피, 독감 백신 ‘박씨그리프주’ 공급 시작

사노피가 2025~2026절기 독감 예방접종 시즌을 맞아 자사의 3가 독감 백신 ‘박씨그리프주(Vaxigrip)’의 전국 공급을 시작했다.

질병관리청에 따르면, 지난해 독감 유행은 전년보다 늦게 시작돼 올해 1월 초 정점을 기록했다. 유행 규모는 전년도 대비 20%~30% 더 높았다. 겨울방학 후 개학 시기 학령기 아동•청소년을 중심으로 2차 유행이 발생, 장년층과 65세 이상 고령층에서도 2023-2024 절기 대비 약 20% 증가하는 등 유행 범위가 확산했다.

독감은 기저질환 악화, 폐렴, 심혈관질환 악화 등 중증 합병증을 유발할 수 있다. 영유아, 임신부, 만성질환자, 고령자 등 고위험군은 독감 감염 시 입원이 필요한 중증 합병증 및 사망 위험이 크다.

사노피가 공급하는 박씨그리프주는 보건소와 위탁의료기관, 전국 주요 병의원에서 접종할 수 있다. 올해부터 국가필수예방접종사업(NIP) 독감 백신이 기존 4가에서 3가로 전환됨에 따라, 사노피는 신속한 허가와 유통을 통해 백신을 적시에 제공했다.

박희경 사노피 백신사업부 대표는 “올해 국가예방접종 백신이 3가 백신으로 전환되고, 지난 절기 독감 유행이 2016년 이후 최고 수준에 달한 상황을 고려해 박씨그리프주의 안정적 공급 체계를 구축했다”라며 ”전 연령이 적시에 예방접종을 받을 수 있도록 전국 의료기관에 공급을 완료했다”라고 밝혔다.