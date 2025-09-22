KT SAT, 국제 우주 행사서 ‘올해의 지역 위성기업’ 선정

KT SAT이 프랑스 파리에서 개최된 WSBW 2025 행사 시상식에서 ‘올해의 지역 위성사업 어워드’를 수상했다고 22일 밝혔다.

WSBW 행사는 전 세계 유수의 기업이 대거 참여하는 우주 행사다. 행사를 주최하는 노바스페이스는 40년 이상 경험을 바탕으로 시장 인텔리전스를 제공해 기업·정부·투자자에게 전략적 의사결정을 지원하는 공신력 높은 우주산업 전문 컨설팅 기관이다.

(왼쪽부터) 마이크 그린리 MDA CEO, 그렉 오턴 SES 부문장, 서영수 KT SAT 대표, 브렛 존슨 스타링크 CFO, 파콤 레빌롱 노바스페이스 CEO

노바스페이스는 매년 WSBW 행사에서 별도의 시상식을 개최해 글로벌 우주 산업의 미래를 선도하는 데 일조한 기업에게 어워드를 수여하고 있다.

올해 시상식은 위성통신, 위성관측, 우주 스타트업 등 분야에서 혁신을 주도하는 기업과 인물들을 선정해 진행됐다.

이번 위성통신 부문 시상에서는 KT SAT을 비롯해 스타링크, SES, MDA 등 총 4개 기업이 수상의 영예를 안았다.

그중 KT SAT은 아시아 전역에서의 사업 확장과 뛰어난 기술력을 통해 지역 리더십을 강화한 공로를 인정받아 ‘지역 위성사업 어워드’를 수상했다.