'케데헌 열풍' 국중박, 민간 앱으로 '이곳' 예약 더 편해진다…운전면허 벌점 조회도 OK

행안부, 공공서비스 민간 개방 나서…운전면허 벌점 23일·박물관 예약 29일부터 가능

컴퓨팅입력 :2025/09/22 15:06

장유미 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

최근 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 열풍으로 국립중앙박물관을 찾는 관람객이 많아진 가운데 이곳의 어린이박물관을 찾는 이들의 편의를 위해 정부가 나섰다. 

행정안전부는 오는 29일부터 '국립중앙박물관 어린이박물관 관람 예약' 서비스를 민간 앱에서 이용할 수 있도록 한다고 22일 밝혔다.

국립중앙박물관 어린이박물관은 한 해 최대 이용객이 50만 명으로, 관람 시 예약이 필수다. 지금까진 국립중앙박물관 누리집에서만 예약이 가능했으나 앞으로는 민간 앱인 'IBK기업은행' 앱을 통해서도 간편하게 예약할 수 있게 됐다. 

'국립중앙박물관 어린이박물관 관람 예약' 서비스는 '아이-원(i-ONE)뱅크' 앱에서 '공공+→국립중앙박물관 어린이박물관'을 선택해 관람 예약을 하면 된다. 국립중앙박물관 누리집과는 다르게 회원가입 없이 비회원으로 예약이 가능하다.

국립중앙박물관 (사진=지디넷코리아 DB)

또 행안부는 이달 23일부터 경찰청 교통민원24 누리집·앱에서만 이용할 수 있었던 '운전면허 벌점 조회' 서비스도 KB국민은행, 티맵모빌리티 등 민간 앱을 통해 이용할 수 있게 한다. '운전면허 벌점 조회' 서비스는 지금까지 경찰청 교통민원24 누리집·앱에서만 제공돼 찾아보기 불편하다는 지적이 많았다. 

행안부는 이번 일로 운전자가 경각심을 가지고 교통법규 준수를 생활화할 수 있을 뿐 아니라 면허 정지·취소 처분 건수도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 작년 기준 운전면허 벌점으로 면허 정지나 취소된 건수는 35만여 건에 이른다.

관련기사

'운전면허 벌점 조회' 서비스는 'KB스타뱅킹' 앱에서 '국민지갑→내차등록증→운전면허 벌점 조회'를 선택해 확인하면 된다. 티맵 앱에서는 전체 서비스 화면 및 카라이프 화면의 상시 노출 영역에서 '벌점 조회'를 선택하면 된다. KB스타뱅킹 앱은 벌점 확인 후 '벌점감경교육 예약' 서비스도 이용할 수 있다.

임정규 행안부 공공서비스국장은 "디지털서비스 개방으로 국민이 민간 앱에서 공공서비스를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 서비스 이용 절차도 기존보다 더 간소화해서 편리하게 제공된다"며 "민간과 정부 간 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 공공서비스를 제공하고 디지털서비스 개방이 더 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

장유미 기자sweet@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국중박 국립중앙박물관 어린이박물관 국중박 어린이박물관 운전면허 운전벌점

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

글로벌 AI 혁신 '한 눈에'…코히어·LG CNS 등 총출동

서상민 카이아 의장 "원화 스테이블코인 넘어 아시아 아우르겠다"

"과거와 미래를 잇다"…구 송도역, 세대 아우르는 문화공간으로 탈바꿈

트럼프, H-1B 10만달러 서명…美 빅테크, 직원 긴급 체류 지시

ZDNet Power Center