토요타·렉서스, '서울 국제패럴림픽위원회 정기총회'에 의전차 10종 제공

한국토요타자동차는 오는 24일부터 27일까지 서울에서 열리는' 2025 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회' 행사 운영을 위해 렉서스와 토요타 차량을 공식 의전차량으로 지원한다고 22일 밝혔다.

IPC 정기총회는 전 세계 패럴림픽위원회, 국제스포츠연맹 등 IPC의 모든 회원기구가 한자리에 모여 패럴림픽 발전 방향과 주요 정책을 논의하는 국제 행사다. 서울에서 두 번째로 열리는 이번 총회에서는 IPC 차기 집행부 선출을 비롯해 콘퍼런스, 집행위원회의, 공식 만찬 등이 진행된다.

이번 총회에는 올해 새롭게 출시된 렉서스 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) 'LX', 프리미엄 미니밴 'LM', 플래그십 세단 'LS'와 토요타 미니밴 '알파드'·'시에나' 등 총 10종의 차량이 의전 차량으로 제공된다.

2025 서울 IPC 정기총회 의전 차량으로 활용될 ‘토요타 알파드(왼쪽)’와 ‘렉서스 LM(오른쪽)’

한국토요타자동차는 2023년 대한장애인체육회와 후원 협약을 체결한 이후 선수단 훈련 지원과 기부 활동을 이어왔다. 지난해에는 파리 패럴림픽 국가대표 선수단을 공식 후원하며 지원 범위를 확대했다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "이번 IPC 정기총회 의전 차량 지원은 한국토요타자동차가 추구하는 '모두를 위한 모빌리티'(Mobility for All)를 실현하는 일환"이라며 "앞으로도 장애인 스포츠와 패럴림픽을 응원하는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.