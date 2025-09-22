‘성차의학과 젠더혁신’ 포럼 19일 개최

대한성차의과학회 및 분당서울대병원 성차의학연구소가 지난 19일 한국과학기술회관 ST센터에서 ‘성차의과학과 젠더혁신: 연구 패러다임의 전환’ 연구교육포럼을 개최했다.

포럼은 대한성차의과학회, 분당서울대병원 성차의학연구소, 한국과학기술젠더혁신센터가 공동 주최했다. 행사는 우리나라가 올해 유럽연합(EU)의 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’에 준회원국 자격으로 참여하게 된 것을 계기로 마련됐다.

연구 참여 기관들은 성평등계획을 의무적으로 수립·이행해야 한다. 이날 행사에는 성평등 가치와 실행 전략을 주제로 전문가 65명이 참석해 강의 토론을 진행했다.

사진=분당서울대병원

세션 1은 쇠렌 파스케 욘센 덴마크 올보르대학 교수가 ‘호라이즌 유럽의 성평등 계획 의무화와 실행 방안’을 영상으로 소개했다. 이어 김형하 한국표준과학연구원 책임연구원이 ‘EU 연구혁신에서의 젠더 통합 사례’를 발표했다.

세션 2는 묵인회 서울의대 교수를 좌장으로 정지훈 서울치대 교수, 고기성 중앙의대 교수, 김혜진 한국과학기술젠더혁신센터 선임연구원 등이 각각 ▲EU 연구지원 프로그램 ▲국제 공동연구 전략 ▲연구 제안서 단계에서의 성별 특성 반영 전략을 전했다.

세션 3은 이숙경 가톨릭의대 교수를 좌장으로 ▲이진환 국가과학기술연구회 본부장 ▲우상하 한국연구재단 팀장 ▲권지혜 한국여성과학기술인지원센터장 ▲이정은 서울대 식품영양학과장 등의 토론이 진행됐다.

김나영 대한성차의과학회장 및 분당서울대병원 성차의학연구소장은 “호라이즌 유럽 프로젝트에서 성평등계획을 의무화하며 성차의과학은 국제 연구의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다”라며 “성차의과학 연구와 젠더혁신 확산을 통해 국내 연구자들이 세계 학계에서 활약할 수 있도록 기반을 다져나가겠다”라고 밝혔다.