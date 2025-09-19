'오픈AI 해커톤 챔피언' 와들, NHN과 손 잡았다…B2B 시장 '정조준'

와들이 NHN커머스와 손잡고 온라인 쇼핑몰의 구매 전환율을 높이는 기술로 이커머스 시장 공략을 본격화한다.

와들은 NHN커머스 앱스토어에 커머스 특화 기업간거래(B2B) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션 '젠투'를 19일 출시했다. NHN커머스의 쇼핑몰 제작 솔루션 '고도몰' 이용 기업은 앱스토어에서 '젠투'를 설치해 14일간 무료로 체험할 수 있다.

'젠투'는 온라인 쇼핑몰 고객이 구매를 망설이는 순간 등장하는 대화형 AI 에이전트다. 오프라인 매장 점원처럼 고객의 상황과 의도를 파악해 맞춤형 상품을 추천하는 방식으로 작동한다. 단순 응대를 넘어 고객 대화 데이터를 정밀 분석하는 기능도 갖췄다. 이를 통해 구매 패턴과 인사이트를 도출해 상품 수요 예측과 마케팅 전략 최적화를 지원한다.

와들, NHN커머스 앱스토어에 '젠투' 출시 (사진=와들)

솔루션의 실효성은 실제 성과로 입증됐다. 젠투를 도입한 한 패션 브랜드는 매출이 7배 증가했고 특정 이커머스 플랫폼은 구매 전환율 13%를 달성했다. 하루 평균 500건 이상 상담을 처리하며 누적 답변 200만 건을 넘어섰다.

'젠투'는 쇼핑몰 상품 정보를 자동으로 학습해 설치 과정이 간편한 것이 특징이다. 전문 인력 없이 하루 만에 도입할 수 있어 중소형 이커머스 사업자의 접근성을 높였다.

와들은 최근 미국 샌프란시스코에서 열린 '오픈AI GPT-5 해커톤'에서 전 세계 93개 팀 중 1위를 차지하며 기술력을 세계적으로 인정받았다. 이 기술력을 바탕으로 패션, 건강기능식품, 전자기기 등 고관여 제품군 브랜드몰에 젠투를 공급하고 있다.

조용원 와들 최고전략책임자(CSO)는 "고도몰 앱스토어 출시로 보다 많은 브랜드와 이커머스 플랫폼을 도울 수 있게 돼 기쁘다"며 "최근 오픈AI GPT-5 해커톤 우승으로 검증된 기술력을 바탕으로 쇼핑 경험을 개선하고 기업 성장을 적극 뒷받침할 것"이라고 말했다.