지멘스 헬시니어스-스트라이커, 로봇 신경혈관 시술 발전 협력

지멘스 헬시니어스와 스트라이커는 신경혈관 로봇 분야에서 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십은 뇌졸중과 동맥류 치료를 포함한 다양한 신경혈관 시술에 사용될 수 있는 독자적인 로봇 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

로봇 및 영상 유도 치료 분야의 선두 주자인 지멘스 헬시니어스와 신경혈관 기술 분야에 강점을 가진 스트라이커는 로봇 시스템 설계, 접근 기기 및 임플란트 통합, 로봇 내비게이션용 영상 기술, 시술 워크플로우 최적화 등 다양한 측면에서 협력할 예정이다.

현재 많은 신경혈관 시술에서 의료진은 복수의 시스템과 도구를 동시에 다뤄야 하는데, 이로 인해 시술 과정이 복잡해지고 효율성은 저하되는 문제가 있다.

이번 파트너십은 로봇, 영상 기술, 치료 장비를 하나의 생태계로 통합해 의료진의 작업 효율성을 높이고, 의료진의 시술의 정확도와 치료 속도 개선에 중점을 두고 있다. 이를 통해 복잡한 출혈성 질환이나 신속한 치료가 중요한 허혈성 뇌졸중 환자들의 치료 결과를 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

독일 본사(제공=-지멘스 헬시니어스 )

양사의 초기 협력 단계에서는 통합된 생태계를 공동 개발하고, 선도적인 의료진과 협력해 임상적 가치를 검증하는 데 집중할 계획이다.

지멘스 헬시니어스 첨단 치료 부문의 총괄 책임자인 카르스텐 버트램(said Carsten Bertra)은 “신경혈관 치료 분야의 선두 주자인 스트라이커과 파트너십을 발표하게 돼 매우 기쁘다. 양사는 영상 유도, 로봇 기술, 치료 장비를 아우르는 혁신적인 생태계를 구축할 수 있는 독보적인 위치에 있다”라며 “뇌졸중과 동맥류를 포함한 신경혈관 질환이 전 세계적으로 막대한 사회적 부담을 초래하고 있는 만큼, 이번 협력을 통해 전 세계 의료진이 보다 정확하고 신속한 치료를 제공하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

스트라이커 신경혈관 사업부의 짐 마루치(Jim Marucci)사장은 “스트라이커와 지멘스 헬시니어스는 혁신을 통해 신경혈관 시술 방식을 발전시키고, 전 세계 환자들의 치료 결과를 개선하기 위한 중요한 발걸음을 내딛었다”며 “뇌졸중 치료 장비 분야에 대한 스트라이커의 전문성과 지멘스 헬시니어스의 로봇 및 영상 분야 리더십 간의 시너지를 통해 시술 과정을 간소화하고, 정밀도를 높이며, 치료 속도를 가속화할 것”이라고 강조했다.