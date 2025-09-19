"자이언츠 가을 야구 기원"…롯데백화점, 서울·부산서 팝업스토어 운영

롯데백화점은 백화점 최초로 서울과 부산에서 프로야구단 ‘롯데자이언츠’를 테마로 한 팝업을 개최한다고 19일 밝혔다.

지난 18일부터 잠실 롯데월드몰에서 시작된 서울 팝업은 오는 28일까지 11일간 330㎡(약 100평)의 1층 아트리움 광장에서 열린다.

월드몰 팝업에서는 젊은 세대들에게 큰 인기를 끌고 있는 국내 패션 브랜드 ‘폴리테루’와 협업한 유니폼, 점퍼, 풀오버 등 의류와 함께 가방, 볼캡, 머플러 등 액세서리까지 약 20종의 제품을 판매한다.

잠실 롯데월드몰 1층 아트리움 광장에 열린 '롯데자이언츠' 팝업을 방문한 고객이 기념 촬영을 하는 모습. (제공=롯데백화점)

롯데자이언츠의 연고지인 부산에서는 오는 22일부터 다음 달 4일까지 13일 동안 부산본점 지하 1층에 팝업을 연다.

부산본점에는 롯데자이언츠 테마 상품을 비롯해 롯데자이언츠와 글로벌 인기 IP인 포켓몬스터의 협업 아이템을 선보인다. 올해 초 부산 사직 야구장에서 공개해 화제를 모았던 피카츄, 꼬부기, 메타몽 디자인의 유니폼, 모자, 의류 등 인기 품목도 이번 팝업을 통해 다시 한번 만나볼 수 있다.

이 밖에도 롯데월드몰과 부산본점 공통으로 ‘어센틱 유니폼 및 자이언츠 키링, 응원봉 등 다양한 굿즈와 함께 이름, 등번호 등을 부착할 수 있는 ‘야구 마킹 키트’ 등도 함께 선보일 계획이다.

팝업 기간 동안 일 선착순 500명을 대상으로 유니폼 핀버튼을 증정하며, 10만원 이상 구매 고객에게는 선착순 경험 이벤트에 참여할 수 있는 기회도 제공한다. 추첨을 통해 선수 친필 사인 유니폼, 인스탁스 카메라 등 약 1천700여명을 대상으로 경품을 지급할 계획이다.

송화석 롯데백화점 스포츠팀장은 “국내 최대의 열성 팬을 보유한 롯데자이언츠의 가을 야구를 염원하는 뜻에서 야구팬이 가장 많은 서울과 연고지인 부산에서 팝업을 기획하게 됐다”며 “야구를 사랑하는 마니아뿐만 아니라 야구에 관심을 가지고 있는 누구라도 방문해 즐길 수 있는 특별한 팝업이 될 것”이라고 말했다.