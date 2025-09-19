마스, 유럽에 10억 유로 투자…美 둔화에 ‘균형 전략’

글로벌 식품 기업 마스가 내년 말까지 유럽 제조 부문에 10억 유로(약 1조6천366억원)를 투자한다. 미국 내 가공식품 수요가 둔화하는 가운데, 성장 축을 유럽으로 넓히려는 전략이다.

18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 엠엔엠즈(M&M’s) 초콜릿으로 잘 알려진 마스는 EU 전역의 공장 현대화와 공급망 탈탄소화를 위해 투자할 계획이다. 폴란드 초콜릿 공장 증설과 네덜란드 등지에서의 농업 배출 감축 프로젝트 등이 포함된다. 현재 마스는 EU 10개국에서 24개 공장을 운영하며 약 2만5천명을 고용하고 있다.

클라우스 아가르드 마스 최고재무책임자(CFO)는 FT와의 인터뷰에서 “이번 투자는 유럽과 미국 간 사업 균형을 맞추기 위한 것”이라며 “지난 10년간 소비재 시장 성장은 미국이 주도했지만 최근 둔화세가 뚜렷하다”고 말했다.

마스의 대표제품 엠엔엠즈(M&M’s) 초콜릿. (사진=마스 홈페이지)

미국은 고물가 장기화로 소비 위축이 나타나고 있으며, 오젬픽 같은 식욕억제제 확산이 스낵 시장을 위협하고 있다. 다만 아가르드 CFO는 “장기적으로 미국 시장 전망은 여전히 밝다”고 강조했다.

한편 마스는 EU 집행위원회가 켈라노바 인수 건에 대한 반독점 조사를 진행하는 가운데 투자 계획을 공개했다. 켈라노바는 2023년 켈로그의 분할로 탄생한 시리얼·스낵 제조업체다.

집행위는 이번 인수가 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있다는 우려로 지난 6월 심층 조사에 착수했으며, 당초 10월 31일까지 결론을 내릴 예정이었으나 기한을 12월 19일로 연기했다. 해당 거래는 이미 미국 연방거래위원회(FTC)의 승인을 받은 상태다.

아가르드 CFO는 “투자와 인수 심사 간 직접적 연관은 없다”면서도 “딜 성사에 자신한다”고 밝혔다.

켈라노바는 지난해 127억 달러(약 17조6천339억원) 매출을 기록했으며 이 중 절반 이상은 북미에서, 약 20%는 유럽에서 발생했다.