호세 무뇨스 현대차 사장 "구금 근로자, 첨단 배터리 테스트 중이었다"

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장은 18일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 열린 '2025 CEO 인베스터 데이'에서 "구금됐던 근로자들 중 다수가 현대차 운영을 지원하는 조지아 공장에서 첨단 배터리 생산기술의 최종 보정 및 테스트 작업을 담당하고 있었다"고 밝혔다.

최근 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 근로자 300여명이 미국 이민당국에 체포됐다가 송환됐다.

그는 "협력업체 직원들이 억류되면서 직원들과 가족이 겪었을 스트레스와 어려움을 이해한다"며 "그들이 안전하게 한국으로 돌아간 데 안도하고 있다"고 말했다.

관련기사

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장

이어 "현대차는 지난 40년 동안 미국 사회의 일부였고 조지아주에선 15년 이상 사업을 운영했다"며 "조지아주 현대차그룹메타플랜트아메리카(HMGMA)는 조지아주 최대 경제개발 프로젝트로 수천 가구에 혜택을 주고 있다"고 설명했다.

그러면서 "한미 양국이 단기출장, 특히 전문기술 인력에 대한 해결책을 도출하길 희망한다"고 강조했다.