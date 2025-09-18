"AI로 김 양식"…몬드리안에이아이, EU 등에 업고 탄소배출권 넘본다

몬드리안에이아이가 유럽연합(EU)과 손잡고 인공지능(AI) 기반 해조류 양식 기술을 앞세워 글로벌 바이오 시장 공략에 나선다.

몬드리안에이아이는 지난 17일 인천글로벌캠퍼스에서 EU 호라이즌 유럽 프로젝트 '지속가능 스마트 해조류 육상양식 및 바이오파이너리 시스템 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 협약에는 몬드리안에이아이를 비롯해 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 동원F&B, 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내외 산학연관 14개 기관이 참여했다.

협약 기관들은 이번 사업을 통해 ▲고부가가치 해조류의 육상양식 생산 ▲AI 스마트팜 기반 무중단 생산체계 ▲재생에너지 기반 에너지 자립 ▲블루카본 확보와 탄소배출권 시장 진출 ▲제로 폐기물 순환형 바이오리파이너리 공정 구축 등을 공동 추진한다. 이를 통해 지속가능한 바이오경제 플랫폼을 완성하고 글로벌 바이오소재 시장에 진출하는 것이 최종 목표다.

몬드리안에이아이, EU 호라이즌 유럽 국제 공동 연구사업 협약 체결 (사진=몬드리안)

몬드리안에이아이는 프로젝트의 핵심인 'AI-ICT 기반 스마트 육상 해조류 양식 시스템 플랫폼' 개발을 주관한다. 해조류 양식의 전 과정을 데이터에 기반해 관리하고 최적화하는 역할을 맡는다.

또 실시간 통합 모니터링 시스템을 구축해 안정적이고 효율적인 육상양식 운영을 지원한다. 나아가 여러 파트너 기관과 협력해 스마트 양식의 글로벌 표준 모델을 제시할 계획이다.

홍대의 몬드리안에이아이 대표는 "이번 협약은 국내 기업이 EU 호라이즌 유럽 같은 국제 공동 프로젝트에 참여하게 된 중요한 이정표"라며 "제조와 바이오 분야에서 축적한 경험을 기반으로 데이터 중심의 스마트 양식 기술을 발전시켜 한국과 유럽을 잇는 친환경 혁신 모델을 선도하겠다"고 밝혔다.