MS, AI 패권 위해 수십조원 베팅…'외부 수혈'로 초격차 만든다

노르웨이·영국서 연달아 조 단위 계약…엔비디아 GPU 기반 '네오클라우드' 생태계 적극 활용

컴퓨팅입력 :2025/09/18 15:39    수정: 2025/09/18 16:43

조이환 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

마이크로소프트(MS)가 유럽의 막대한 컴퓨팅 자원을 확보하며 글로벌 인공지능(AI) 패권 확보 전략에 속도를 낸다.

18일 블룸버그에 따르면 마이크로소프트는 노르웨이 AI 컴퓨팅 파워 임대를 위해 62억 달러(한화 약 8조6천억원)를 지불한다. 영국의 데이터센터 기업 엔스케일 글로벌 홀딩스와 노르웨이 투자사 아케르 ASA가 관련 인프라를 제공할 예정이다.

이번 계약은 외부 전문기업으로부터 클라우드 용량을 빌리는 마이크로소프트의 최근 행보의 연장선에 있다. 이 회사는 지난주에도 네비우스 그룹과 194억 달러(한화 약 26조9천100억원)에 달하는 대규모 계약을 체결했다.

사티아 나델라 MS CEO (사진=지디넷코리아 DB)

코어위브나 네비우스 그룹와 같이 마이크로소프트가 협력하는 '네오클라우드' 기업 역시 엔비디아의 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 AI 서비스를 제공한다. 마이크로소프트는 이번 주 초 엔스케일과 별도 파트너십을 맺고 영국 런던 인근에 데이터센터를 짓는 계획도 발표했다. 해당 시설에는 2만3천 개가 넘는 첨단 GPU가 탑재된다.

관련기사

이는 회사가 향후 4년간 영국 클라우드 인프라에 150억 달러(한화 약 20조8천100억원)를 투자하겠다고 밝힌 계획의 일환이다. 이 발표는 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 국빈 방문 시점과 맞물려 주목받았다.

양사는 공동 성명에서 노르웨이 프로젝트의 전력원에 대해 "안정적으로 확보된 전력망과 100% 재생 가능 에너지로 운영될 것"이라고 밝혔다.

조이환 기자ianyhcho@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인공지능 AI 마이크로소프트 MS 데이터센터 데이터 노르웨이 영국

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

신세계·알리 동맹…네이버·쿠팡 아성 흔들까

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

KT "복제폰 생성 불가능...불법 기지국 원천차단"

'AI 국가대표' 한 자리 모인다…5대 기업, 기술력 경쟁

ZDNet Power Center