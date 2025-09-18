한화그룹, 하반기 3500명 신규 채용…방산 채용만 2천명

상반기 보다 66% 증가한 규모

디지털경제입력 :2025/09/18 11:02

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한화그룹(회장 김승연)이 하반기 신규 채용 규모를 확대한다. 방산·우주·조선·해양·금융·기계·서비스 등의 사업을 확대하면서 우수 인재를 확보에 나선 것이다.

한화그룹은 30개 계열사의 하반기 신규 채용 규모를 상반기 대비 1천400여 명 늘어난 3천500여 명으로 확대했다고 18일 밝혔다.

앞서 상반기에 신규로 2천100여 명을 채용했으며, 하반기 채용까지 마무리하게 되면 올해 총 5천600여 명을 뽑게 된다.

한화 사옥

한화그룹은 방산 분야에서만 연간 약 2천500 명을 채용할 예정이며, 금융 계열사는 700여 명을 뽑을 계획이다. 

주요 계열사별 연간 채용인원은 ▲한화에어로스페이스 1천100명 ▲한화오션 800명 ▲한화시스템 550명 ▲한화생명 300명 ▲한화손해보험 250명 ▲한화투자증권 200명 등이다. 이 외에도 인턴십 과정을 운영하고 있다.

한화그룹 관계자는“하반기 신규 채용 확대를 통해 양질의 일자리를 창출해 청년 고용 문제 해결에 적극 동참하는 한편 국내 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
한화그룹 하반기 채용 공채

